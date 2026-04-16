Trump afirmă că este important ca Papa să înțeleagă că Iranul reprezintă o amenințare la nivel mondial

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Papa Leon este liber să spună ce dorește, dar că este important ca acesta să înțeleagă că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară.
Andrei Rachieru
16 apr. 2026, 23:47, Știri externe

Trump l-a criticat în repetate rânduri pe liderul religios, care s-a impus în ultimele săptămâni ca un critic vehement al războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului, scrie Reuters.

Trump afirmă că el este responsabil pentru numirea lui Leon și l-a acuzat că este „slab” în politica externă.

„Papa trebuie să înțeleagă – este foarte simplu – Iranul nu poate avea o armă nucleară. Lumea ar fi într-un mare pericol”, a declarat el reporterilor la Casa Albă.

Criticile lui Trump au declanșat o reacție negativă generalizată din partea creștinilor americani de pe întreg spectrul politic.

Leon, originar din Chicago, a condamnat „nebunia războiului” într-un apel la pace sâmbătă.
SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului și statelor din Golf unde se află baze americane. Atacurile americane și israeliene asupra Iranului și atacurile israeliene în Liban au ucis mii de oameni și au provocat strămutarea a milioane de persoane.

Papa Leon a declarat luni pentru Reuters că va continua să critice războiul, indiferent de comentariile lui Trump.

„Papa poate spune ce vrea, și eu vreau ca el să spună ce vrea, dar eu pot să nu fiu de acord. Cred că Iranul nu poate avea arme nucleare”, a spus Trump.

