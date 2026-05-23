Papa Leon al XIV-lea va merge în vizită în „Țara Focurilor” din Italia, regiune unde au murit mai mulți copii de cancer, cauzat de deversarea deșeurilor toxice.
Papa Leon vizitează „Țara Focurilor" din Italia, unde mai mulți copii au murit de cancer din cauza deșeurilor toxice
Ioana Târziu
23 mai 2026, 11:36, Știri externe
Papa Leon al XIV-lea va vizita, sâmbătă, familiile dintr-o zonă poluată a orașului Napoli, relatează AP.

Denumită „Terra dei Fuochi” („Țara Focurilor”), în regiunea respectivă au fost deversate deșeuri toxice, de către o rețea mafiotă, arată sursa.

Mai mulți copii au murit de cancer, dezvoltat în urma expunerii la deșeurile toxice.

Vizita, o continuare a agendei de mediu a Papei Francisc

Vizita are loc în ajunul celei de-a 11-a aniversări a marii enciclice ecologice a Papei Francisc, Laudato Si (Fii lăudat). Deplasarea indică interesul papei de a continua agenda de mediu a predecesorului său.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a validat anul trecut o serie de plângeri depuse de locuitori. Acestea vizau depozitarea, îngroparea și arderea deșeurilor toxice de către mafie, care au dus la o creștere a ratei cancerului și a altor afecțiuni în zona a 90 de municipalități din jurul orașelor Caserta și Napoli. Zona cuprinde o populație de 2,9 milioane de locuitori, potrivit sursei.

Autoritățile știau încă din 1988 de poluare

Instanța a constatat că autoritățile italiene știau încă din 1988 despre poluarea toxică , atribuită sindicatului criminal Camorra. Însă, nu au fost luate măsurile necesare pentru a proteja viața locuitorilor. Hotărârea obligatorie a acordat Italiei doi ani pentru a crea o bază de date despre deșeurile toxice și riscurile verificate pentru sănătate asociate cu traiul în zonă.

Papa va vizita orașul Acerra pentru a se întâlni cu familiile copiilor decedați. Episcopul Antonio Di Donna a estimat că 150 de tineri au murit în acest oraș, cu aproximativ 58.000 de locuitori în ultimele trei decenii.

„Ne-am dorit foarte mult ca Papa să se întâlnească cu ei, deoarece acești copii și tineri care au murit sunt victime ale poluării mediului. Există o legătură, o corelație între poluare și incidența cancerului”, a spus Di Donna.

Planurile Papei Francisc de a vizita zona în 2020 au fost anulate din cauza pandemiei.

