Papa Leon vizitează „Țara Focurilor” din Italia, unde mai mulți copii au murit de cancer din cauza deșeurilor toxice

Papa Leon al XIV-lea va vizita, sâmbătă, familiile dintr-o zonă poluată a orașului Napoli, relatează AP.

Denumită „Terra dei Fuochi” („Țara Focurilor”), în regiunea respectivă au fost deversate deșeuri toxice, de către o rețea mafiotă, arată sursa.

Mai mulți copii au murit de cancer, dezvoltat în urma expunerii la deșeurile toxice.

Vizita, o continuare a agendei de mediu a Papei Francisc

Vizita are loc în ajunul celei de-a 11-a aniversări a marii enciclice ecologice a Papei Francisc, Laudato Si (Fii lăudat). Deplasarea indică interesul papei de a continua agenda de mediu a predecesorului său.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a validat anul trecut o serie de plângeri depuse de locuitori. Acestea vizau depozitarea, îngroparea și arderea deșeurilor toxice de către mafie, care au dus la o creștere a ratei cancerului și a altor afecțiuni în zona a 90 de municipalități din jurul orașelor Caserta și Napoli. Zona cuprinde o populație de 2,9 milioane de locuitori, potrivit sursei.

Autoritățile știau încă din 1988 de poluare

Instanța a constatat că autoritățile italiene știau încă din 1988 despre poluarea toxică , atribuită sindicatului criminal Camorra. Însă, nu au fost luate măsurile necesare pentru a proteja viața locuitorilor. Hotărârea obligatorie a acordat Italiei doi ani pentru a crea o bază de date despre deșeurile toxice și riscurile verificate pentru sănătate asociate cu traiul în zonă.

Papa va vizita orașul Acerra pentru a se întâlni cu familiile copiilor decedați. Episcopul Antonio Di Donna a estimat că 150 de tineri au murit în acest oraș, cu aproximativ 58.000 de locuitori în ultimele trei decenii.

„Ne-am dorit foarte mult ca Papa să se întâlnească cu ei, deoarece acești copii și tineri care au murit sunt victime ale poluării mediului. Există o legătură, o corelație între poluare și incidența cancerului”, a spus Di Donna.

Planurile Papei Francisc de a vizita zona în 2020 au fost anulate din cauza pandemiei.