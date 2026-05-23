Zelenski: propunerea UE privind calitatea de membru asociat a Ucrainei este „nedreaptă”

Liderul ucrainean a afirmat că o astfel de formulă ar fi „nedreaptă” și ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar, potrivit Reuters.

Într-o scrisoare adresată liderilor europeni și consultată de Reuters, Zelenski a reacționat la o propunere susținută de cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit planului discutat la nivel european, Ucraina ar putea participa la reuniunile UE fără drept de vot, ca etapă intermediară înaintea aderării depline.

Merz a afirmat că o astfel de soluție ar putea contribui la facilitarea unui acord pentru încheierea războiului declanșat de invazia rusă din urmă cu patru ani.

Zelenski a respins idea statutului de membru asociat

„Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce”, a scris liderul ucrainean.

El a adăugat că momentul este favorabil pentru avansarea negocierilor de aderare „într-un mod deplin și semnificativ”.

Scrisoarea a fost trimisă președintelui Consiliului European António Costa, președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintelui cipriot Nikos Christodoulides, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Zelenski a afirmat că plecarea premierului ungar Viktor Orbán, unul dintre principalii opozanți ai aderării Ucrainei la UE, după alegerile de luna trecută, creează o oportunitate pentru relansarea negocierilor.

Premierul ungar a blocat în repetate rânduri inițiative europene privind apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și sprijinul acordat Kievului.

În mesajul transmis liderilor europeni, Zelenski le-a mulțumit acestora pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului.

Președintele ucrainean a susținut că armata ucraineană apără nu doar teritoriul național, ci și securitatea întregii Europe.

„Apărăm Europa complet, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură”, a afirmat acesta.

Ucraina a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse. Negocierile oficiale de aderare au început anul trecut, însă procesul rămâne complicat de divergențele dintre statele membre și de condițiile legate de reformele interne de la Kiev.