De ce s-a îmbrăcat astăzi Zelenski cu o cămașă brodată

În Ucraina, pe 21 mai, se sărbătorește Ziua Cămășii Brodate, o cămașă tradițională cu ornamente brodate, considerată în țară o parte a patrimoniului cultural național. În această zi, ucrainenii poartă cămăși brodate și publică fotografii în îmbrăcăminte națională.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat dimineața pe Instagram o fotografie alături de soția sa, Elena Zelenska. Ambii erau îmbrăcați în cămăși brodate.

„De-a lungul secolelor, modelul ei ne-a fascinat, dar acum este rândul nostru să-l creăm noi înșine – prin viața noastră, prin luptă, prin fiecare pas nou.

Ucrainenii îl brodează în fiecare zi cu propriile mâini, apărând ceea ce este al lor. Reconstruind ceea ce a fost distrus. Vindecând rănile. Învățând copiii și învățându-ne pe noi înșine. Păstrăm memoria și construim viitorul.

La mulți ani de Ziua Vîșivanka, Ucraina! Felicitări pentru soarta pe care o brodăm independent!, a scris Zelenski.

Ziua Vîșivanka este o sărbătoare internațională dedicată celebrei cămăși tradiționale brodate ucrainene (vîșivanka), marcată în fiecare an în a treia zi de joi din luna mai. Aceasta a devenit un simbol global al identității, rezistenței și unității poporului ucrainean.

Sărbătoarea a fost inițiată în 2006 de către o studentă din Cernăuți, Ucraina, devenind rapid un eveniment celebrat de diaspora ucraineană din întreaga lume.

Fiecare model geometric sau floral și fiecare culoare cusută pe pânză (albă sau in) are o semnificație aparte, reprezentând sănătate, noroc, iubire sau protecție.

În contextul conflictului actual, vîșivanka a depășit granițele unei simple piese vestimentare, devenind un puternic manifest de rezistență națională și o expresie a sprijinului internațional.

În această zi, ucrainenii și susținătorii lor din întreaga lume, inclusiv din România și Republica Moldova, poartă cu mândrie cămășile tradiționale la școală, la muncă sau în cadrul unor evenimente publice. În mod tradițional, au loc parade, expoziții de artizanat, concerte și flashmob-uri menite să promoveze patrimoniul cultural.