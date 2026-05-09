Vladimir Putin a anunțat că războiul din Ucraina „se apropie de final”. Ce a spus liderul rus despre o posibilă întâlnire cu Volodimir Zelenski

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sâmbătă că, în opinia sa, războiul din Ucraina ar putea ajunge foarte curând la final, potrivit Reuters.

Invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei a declanșat cea mai gravă criză în relațiile dintre Rusia și Occident de la Criza rachetelor din Cuba din 1962, perioadă în care lumea se temea de un posibil război nuclear.

„Cred că problema se apropie de final”, a spus Putin, referindu-se la conflictul din Ucraina.

Pentru context, Financial Times a relatat joi că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru posibile discuții legate de această situație legată de finalizarea conflictului care persistă de atâția ani.

Întrebat dacă ar fi dispus să poarte negocieri cu liderii europeni, Vladimir Putin a afirmat că persoana pe care o preferă în acest sens este fostul cancelar german, Gerhard Schroeder.

Vladimir Putin a declarat tot sâmbătă că o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va avea loc doar după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev și Moscova, potrivit Reuters și AFP.

În urma întrevederii de la Kremlin cu premierul slovac, Robert Fico, liderul de la Kremlin a precizat că o astfel de discuție cu partea ucraineană ar putea fi organizată într-un stat terț, cu condiția ca, în prealabil, să existe un acord de pace agreat de ambele părți.