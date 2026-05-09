„Spioni de unică folosință” ai Rusiei, număr record în Polonia

Potrivit unui raport publicat săptămâna aceasta, de Serviciul de securitate internă (ABW) al Poloniei, Varșovia a înregistrat un număr record de atacuri hibride, din anul 2024 până în prezent, relatează France 24.

Creșterea cazurilor de spionaj vin „în principal din partea serviciilor speciale rusești și ale serviciilor secrete belaruse strâns aliate, precum și a Chinei”, se arată în raport.

Polonia a efectuat tot atâtea investigații de contrainformații în ultimii ani, cum a făcut și în ultimele trei decenii.

Recrutările de agenți au apărut în urmă cu patru ani

Oficialii din serviciile de informații și din domeniul aplicării legii din Europa au început să observe aceste eforturi încă din 2022, când ofertele de locuri de muncă au început să apară în grupuri de chat online, de obicei pe Telegram, adresate populațiilor vorbitoare de limbă rusă, precum ruși, dar și belaruși și ucraineni.

Serviciile de informații poloneze au venit cu un nume pentru agenții recrutați de serviciile secrete rusești, „agenți de unică folosință”.

Raportul ABW a precizat că serviciile de informații rusești trec treptat de la agenți de unică folosință la rețele mai „profesioniste”, pentru a desfășura sabotaje și alte campanii în întreaga Europă, mai precizează sursa.

Spionii creează haos și tulbură societatea

„«Spionii de unică folosință» sunt foarte utili pentru generarea haosului, radicalizarea opiniei publice, distragerea atenției și testarea rezistenței aparatului de stat”, a declarat Arkadiusz Nyzio, cercetător polonez.

Încă de la începutul războiului din Ucraina, Rusia a folosit astfel de intermediari pentru a crea atât tulburări sociale, cât și pentru a distruge fizic ținte din Europa.

Eforturile de sabotaj rusești au vizat nu doar instalațiile militare poloneze și infrastructura vitală, ci și ținte vulnerabile, cum ar fi centrele comerciale și alte locuri publice.

Între 2024 și 2025, Rusia a început să se orienteze către crearea unor „celule de sabotaj” complexe, care se bazau mai mult pe „structuri închise”, precum cele întâlnite în crima organizată, a scris ABW. „Rușii preferă persoane cu experiență în aplicarea legii”, se arată în raport, citând în special foști soldați, ofițeri de poliție sau mercenari din organizații paramilitare precum Grupul Wagner.

„În timp ce spionii de unică folosință răspândesc propagandă anti-ucraineană”, cum ar fi afișarea de afișe cu mesaje anti-ucrainene sau anti-NATO, „«profesioniștii» sabotează infrastructura feroviară, iar ofițerii de informații, operând sub o acoperire deosebit de puternică, se infiltrează în instituțiile statului”, spune Nyzio.

Scopul Rusiei este de a influența alegerile din Polonia

Rusia, în colaborare cu aliatul său apropiat, Belarus, speră să influențeze viitoarele alegeri parlamentare din Polonia, potrivit lui Nyzio.

„Există o mare posibilitate ca alegerile de anul viitor să ducă la formarea unui guvern de extremă dreapta, din care să facă parte politicieni proeminenți anti-ucraineni și anti-europeni, care propagă toate teoriile conspirației imaginabile. Instaurarea unui astfel de guvern ar însemna o realiniere geopolitică a Poloniei, inclusiv abandonarea sau slăbirea semnificativă a sprijinului Poloniei pentru cauza ucraineană. Acesta reprezintă un scenariu de vis pentru Rusia”, potrivit aceleiași surse.