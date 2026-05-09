Péter Magyar ar urma să facă prima vizită oficială în Polonia, după preluarea funcției de premier

Péter Magyar este așteptat să efectueze, în luna mai, prima sa vizită oficială în străinătate în calitate de prim-ministru, iar destinația aleasă pentru deplasare este Polonia, relatează 24.hu.

Informația a fost confirmată sâmbătă de vice-ministrul polonez de Externe, Ignacy Niemczycki, într-o declarație oferită postului de radio RMF FM.

Anunțul confirmă informațiile apărute anterior în presa internațională privind planurile noului premier de la Budapesta.

Péter Magyar a declarat de mai multe ori în timpul campaniei electorale că prima sa deplasare externă ca premier va fi la Varșovia, având în vedere că obiectivul său este relansarea relațiilor dintre Ungaria și Polonia.

Acesta a declarat că își dorește aceste discuții, inclusiv în cadrul discursului de victorie susținut după alegeri, când a spus că este importantă refacerea cooperării dintre cele două state.

Agenția poloneză de presă PAP a amintit că relațiile dintre Budapesta și Varșovia s-au deteriorat în ultimii ani, în special din cauza politicii considerate pro-ruse a fostului premier Viktor Orbán și a apropierii acestuia de președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit sursei citate, aceste tensiuni au afectat colaborarea dintre cele două țări, în contextul diferențelor de poziție privind războiul din Ucraina și relația cu Moscova.