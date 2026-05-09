Kim Jong Un, mesaj pentru Putin de Ziua Victoriei: „Vom respecta alianța cu Rusia”

Potrivit agenției oficiale nord-coreene KCNA, Kim Jong Un a transmis că relația dintre Coreea de Nord și Rusia reprezintă o prioritate strategică pentru regimul de la Phenian și a promis respectarea integrală a obligațiilor prevăzute în tratatul bilateral semnat anul trecut.

„Coreea de Nord va acorda prioritate maximă parteneriatului său cu Rusia”, a transmis liderul nord-coreean, reafirmând sprijinul politic și militar pentru Moscova în contextul războiului din Ucraina.

Coreea de Nord și Rusia au semnat un tratat de apărare reciprocă

Rusia și Coreea de Nord au încheiat în 2024 un „Tratat de parteneriat strategic cuprinzător”, în timpul vizitei oficiale efectuate de Vladimir Putin la Phenian. Acordul include o clauză de apărare reciprocă, considerată de analiști drept una dintre cele mai importante consolidări ale relațiilor dintre cele două state din ultimele decenii.

În paralel, oficiali sud-coreeni, occidentali și ucraineni susțin că Phenianul a trimis aproximativ 14.000 de soldați pentru a lupta alături de armata rusă în regiunea Kursk, în contextul conflictului militar din Ucraina.

Potrivit acelorași surse, trupele nord-coreene ar fi suferit pierderi semnificative pe front, peste 6.000 de militari fiind uciși în luptele desfășurate în ultimele luni. Moscova și Phenianul nu au confirmat oficial aceste informații.

Coreea de Nord și Rusia transmit un mesaj politic în timpul Zilei Victoriei

Mesajul lui Kim Jong Un către Vladimir Putin a fost transmis în contextul festivităților organizate de Rusia cu ocazia Zilei Victoriei, eveniment care marchează capitularea Germaniei naziste în 1945.

Anul acesta, parada militară organizată la Moscova a fost una restrânsă comparativ cu edițiile precedente, pe fondul temerilor privind posibile atacuri ale Ucrainei și al continuării războiului început în februarie 2022.

Totodată, Rusia și Ucraina au confirmat vineri că au convenit asupra unui armistițiu temporar de trei zile, între 9 și 11 mai, inițiativă anunțată anterior de Donald Trump.