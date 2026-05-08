Coreea de Nord va desfășura noi sisteme de artilerie capabile să lovească Seulul

Anunțul vine la câteva zile după ce Coreea de Sud a transmis că noua constituție nord-coreeană elimină orice referire la reunificarea peninsulei coreene, consolidând strategia liderului Kim Jong Un de separare totală față de Seul. Presa de stat KCNA, citată de AP, a relatat că Kim Jong Un a vizitat miercuri o fabrică de armament unde a inspectat producția unor obuziere autopropulsate de 155 mm. Potrivit autorităților nord-coreene, noile sisteme de artilerie vor fi desfășurate în unități militare din apropierea frontierei sudice până la finalul anului.

Kim a declarat că raza de acțiune a noilor tunuri depășește 60 de kilometri și că acestea vor aduce „o schimbare majoră” în capacitatea operațională a armatei nord-coreene. Liderul de la Phenian a mai anunțat că regimul va amplasa la frontieră și noi sisteme de rachete tactice și lansatoare multiple de rachete.

Seulul rămâne vulnerabil

Coreea de Nord deține deja un număr mare de sisteme de artilerie amplasate în apropierea graniței. Seulul, oraș cu aproximativ 10 milioane de locuitori, se află la doar 40-50 de kilometri de zona demilitarizată care separă cele două state coreene. Deși testele balistice nord-coreene atrag de regulă atenția comunității internaționale, specialiștii consideră că artileria convențională rămâne una dintre cele mai mari amenințări pentru Coreea de Sud.

Primul distrugător militar al Coreei de Nord

KCNA a mai anunțat că Kim Jong Un a inspectat joi distrugătorul militar „Choe Hyon”, considerat cea mai avansată navă de război construită până acum de Coreea de Nord. Liderul nord-coreean a ordonat ca nava să fie predată oficial marinei până la jumătatea lunii iunie. Fotografiile publicate de presa de stat o arată și pe fiica adolescentă a lui Kim Jong Un la bordul navei, într-o nouă apariție publică alături de tatăl său. Serviciile de informații sud-coreene au afirmat recent că adolescenta ar putea fi pregătită drept posibil succesor al liderului nord-coreean.

Phenianul renunță oficial la ideea reunificării

Escaladarea militară vine într-un moment în care relațiile dintre cele două Corei sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Autoritățile sud-coreene au anunțat miercuri că noua constituție nord-coreeană redefinește teritoriul țării exclusiv ca partea nordică a Peninsulei Coreene și elimină orice referire la reunificarea pașnică. Schimbarea reflectă noua doctrină promovată de Kim Jong Un, care descrie Coreea de Sud drept „principalul inamic” al regimului de la Phenian. Diplomația dintre Coreea de Nord și Statele Unite este blocată din 2019, după eșecul negocierilor nucleare dintre Kim Jong Un și Donald Trump.