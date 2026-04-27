Coreea de Nord – Muzeu memorial dedicat soldaților uciși în luptele alături cu Rusia

Potrivit agenției oficiale KCNA, preluată de AP, ceremonia a avut loc duminică, la un an de la încheierea operațiunilor militare din regiunea rusă Kursk, unde forțe comune nord-coreene și ruse au respins o incursiune ucraineană.

La eveniment a participat liderul nord-coreean Kim Jong Un, alături de oficiali ruși de rang înalt, printre care Vyacheslav Volodin și ministrul Apărării Andrei Belousov.

Un gest simbolic, într-un context strategic

În timpul ceremoniei, Kim Jong Un a depus flori și a participat la un ritual simbolic în memoria soldaților căzuți.

Liderul de la Phenian a declarat că aceștia vor rămâne „un simbol al eroismului poporului nord-coreean” și a lăudat cooperarea militară cu Rusia, descriind conflictul ca pe o confruntare cu „un complot hegemonic occidental”.

Într-un mesaj transmis de Vladimir Putin și citit de Volodin, liderul de la Kremlin a afirmat că muzeul reprezintă „un simbol clar al prieteniei și solidarității” dintre cele două țări și a exprimat convingerea că parteneriatul strategic va continua să se consolideze.

Separat, în cadrul unei întâlniri cu ministrul rus al Apărării, Kim a reafirmat sprijinul total pentru politica de securitate a Moscovei, în timp ce partea rusă a anunțat disponibilitatea de a semna un plan de cooperare militară pentru perioada 2027–2031.

Mii de soldați trimiși pe front

Coreea de Nord și Rusia au confirmat în aprilie 2025 că militarii lor au luptat împreună în regiunea Kursk. Deși cifrele oficiale nu au fost făcute publice, serviciile de informații sud-coreene estimează că aproximativ 15.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați, dintre care circa 2.000 ar fi fost uciși.

Experții militari susțin că trupele nord-coreene au suferit pierderi semnificative, mai ales din cauza lipsei de experiență pe câmpul de luptă și a expunerii la atacuri moderne, inclusiv drone și artilerie de precizie. Cu toate acestea, oficialii ucraineni consideră că prezența lor a contribuit la strategia Rusiei de a compensa pierderile prin trimiterea unui număr mare de combatanți.

Un parteneriat cu implicații globale

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Phenianul a devenit un aliat tot mai activ al Moscovei, furnizând nu doar armament convențional, ci și personal militar. În schimb, analiștii cred că Rusia oferă sprijin economic și tehnologic.

Această apropiere ridică îngrijorări în rândul South Korea, United States și al aliaților lor, care se tem că Moscova ar putea transfera tehnologii sensibile ce ar accelera programele nucleare și balistice ale Coreei de Nord.

Deschiderea muzeului nu este doar un act comemorativ, ci și unul politic: o reafirmare vizibilă a unei alianțe care, dincolo de simboluri, capătă o dimensiune militară tot mai concretă.