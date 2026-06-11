Schema care zguduie armata Ucrainei: piese de blindate „distruse de ruși”, vândute cu milioane de dolari

Cazul a fost anunțat de NABU (Biroul Național Anticorupție al Ucrainei) și SAPO (Procuratura Specializată Anticorupție), instituțiile care investighează marile dosare de corupție din țara vecină.

Potrivit anchetatorilor, între 2022 și 2024, un grup de firme și antreprenori controlați de două persoane neidentificate public a furnizat întreprinderilor de stat din sectorul apărării piese de schimb pentru vehicule blindate în valoare de peste 350 de milioane de grivne, echivalentul a aproape 8 milioane de dolari.

NABU susține însă că bunurile nu aveau o proveniență legală. „Nu existau surse legale de proveniență pentru aceste bunuri”, au transmis anchetatorii.

Întâi declarate distruse, apoi revândute statului

Mai mult, o parte dintre piesele respective proveneau chiar din stocurile unei unități militare din regiunea Harkov, aflată în nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia și una dintre zonele cele mai afectate de atacurile rusești.

La începutul invaziei ruse la scară largă, componente și piese de schimb destinate vehiculelor blindate au fost radiate din evidențele armatei, fiind declarate distruse în bombardamentele rusești.

„O parte din bunurile livrate fusese depozitată anterior într-o unitate militară din regiunea Harkov și a fost radiată din evidențe la începutul invaziei la scară largă ca fiind distrusă în urma loviturilor cu rachete și bombe ale Rusiei”, au precizat procurorii.

Un comandant militar implicat

În centrul anchetei se află fostul adjunct al comandantului unității militare unde erau depozitate piesele.

Potrivit NABU, acesta „a evitat în mod sistematic să își îndeplinească atribuțiile privind evidența și păstrarea bunurilor militare aflate în responsabilitatea sa”, înlesnind astfel dispariția componentelor.

Anchetatorii susțin că militarul a fost recompensat pentru implicarea sa în schemă.

„În schimb, acesta a primit de la organizatorul schemei un beneficiu necuvenit de cel puțin 2,8 milioane de grivne (aproximativ 64.000 de dolari)”, au comunicat autoritățile anticorupție.

Cum era mascată mita

Mita nu a fost oferită direct în numerar. Potrivit procurorilor, recompensele au fost mascate prin achiziționarea de electrocasnice, materiale de construcții și alte bunuri destinate uzului personal al fostului oficial militar.

„Mita a fost acordată în mod ascuns, prin plata unor electrocasnice, materiale de construcții și alte bunuri pentru uzul personal al fostului oficial”, a transmis Biroul Național Anticorupție al Ucrainei.

Procurorii caută și alți complici

Autoritățile ucrainene au anunțat punerea sub acuzare a fostului adjunct al comandantului unității militare pentru delapidarea de bunuri militare, primirea de foloase necuvenite și nedeclararea averii.

De asemenea, organizatorul schemei de fraudă este este cercetat pentru dare de mită.

Ancheta continuă, iar procurorii încearcă să stabilească dacă și alte persoane au participat la operațiune.

Cazul este unul sensibil pentru Ucraina, care încearcă să demonstreze partenerilor occidentali că poate combate corupția, inclusiv în sectorul apărării, domeniu care a primit miliarde de dolari sub formă de ajutor militar de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.