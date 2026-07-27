Lider liberal din Germania, după atacul de la parada Pride din Berlin: „Islamismul este dușmanul libertății”

Wolfgang Kubicki, unul dintre liderii Partidului Liber Democrat (FDP), susține că atentatul reprezintă un atac asupra întregii societăți occidentale și cere autorităților să recunoască mai ferm amenințarea reprezentată de islamism. Într-un articol de opinie publicat de Euronews, politicianul afirmă că atentatul nu a vizat doar comunitatea LGBTQ+, ci valorile fundamentale ale unei societăți democratice și deschise.

„Nu este un atac doar împotriva homosexualilor”

Kubicki compară atacul din Berlin cu alte atentate care au vizat persoane homosexuale în ultimul deceniu, inclusiv masacrul din clubul Pulse din Orlando (2016) și atacul cu cuțitul de la Dresda (2020). Potrivit acestuia, toate aceste cazuri au un element comun: autorii ar fi fost motivați de ideologia islamistă și au ales în mod deliberat victime aparținând minorităților sexuale. „Atacul de la Berlin nu a fost îndreptat doar împotriva unei anumite comunități. A fost un atac împotriva libertății”, afirmă liderul liberal.

Criminalitatea împotriva persoanelor LGBTQ+, în creștere

Politicianul citează date ale Biroului Federal al Poliției Criminale din Germania (BKA), potrivit cărora anul trecut au fost înregistrate 284 de infracțiuni violente motivate de orientarea sexuală a victimelor. Prin comparație, în 2015 autoritățile raportaseră doar 54 de astfel de infracțiuni. Kubicki susține că sentimentul de insecuritate resimțit de comunitățile LGBTQ+, dar și de alte categorii sociale, s-a accentuat în ultimii ani.

Critici la adresa politicilor de integrare

Liderul FDP consideră că Germania a ignorat prea mult timp problemele legate de integrarea unor comunități de migranți și avertizează asupra dezvoltării unor „societăți paralele”. În opinia sa, autoritățile trebuie să controleze mai atent imigrația și să acționeze împotriva organizațiilor și predicatorilor care promovează ideologii extremiste. Kubicki susține că islamismul nu mai reprezintă doar o amenințare externă, ci una care s-a dezvoltat și în interiorul Germaniei.

Atac și la adresa unei părți a stângii politice

În articolul său, politicianul critică și o parte a stângii germane, pe care o acuză că evită să discute deschis despre rolul islamismului în astfel de atacuri. Potrivit acestuia, refuzul de a identifica sursa problemei riscă să favorizeze ascensiunea partidelor extremiste, deoarece electoratul percepe că formațiunile politice tradiționale evită subiectele sensibile. Ca exemplu, Kubicki indică modelul Danemarcei, despre care spune că a reușit să adopte politici mai ferme privind imigrația și integrarea fără a abandona principiile democratice.

Dezbaterea continuă în Germania

Articolul liderului liberal apare într-un moment în care Germania încearcă să stabilească răspunsul politic după atacul de la parada Pride din Berlin. Autoritățile continuă ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor atentatului, în timp ce scena politică este împărțită între cei care cer înăsprirea măsurilor de securitate și imigrație și cei care avertizează că tragedia nu trebuie transformată într-un argument împotriva întregilor comunități de migranți.