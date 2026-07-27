Frații Tate, în fața unei noi etape a procedurii de extrădare în Marea Britanie

În cadrul ședinței preliminare va fi stabilită, probabil, data audierii privind eliberarea pe cauțiune, alături de alte date importante, precum termenele limită pentru depunerea documentelor și data audierii oficiale privind extrădarea, scrie AP.

Frații Tate au avut o scurtă înfățișare în fața instanței la două zile după arestarea lor, din 18 iulie.

Ei nu sunt obligați să participe la ședința de luni, iar avocații lor au declarat vineri că frații Tate nu intenționează să fie prezenți. Aceștia sunt reținuți într-un centru de detenție federal situat vizavi de clădirea tribunalului.

„Nu ar trebui să fie extrădați”

Frații Tate, care au dublă cetățenie americană și britanică, au milioane de urmăritori pe rețelele sociale și sunt susținători declarați ai președintelui american Donald Trump.

Casa Albă a declarat că ei nu ar trebui să se aștepte la niciun ajutor din partea președintelui.

Întrebată joi dacă administrația de la Casa Albă va interveni în procesul de extrădare, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a respins categoric această idee.

Avocatul familiei Tate, Joseph McBride, a declarat după ședința de săptămâna trecută că cei doi ar trebui să rămână în SUA.

„Desigur, ne opunem extrădării, deoarece Andrew și Tristan sunt nevinovați”, a spus McBride. „Nu au făcut niciodată nimic rău. Nu ar trebui să fie extrădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis”.

McBride a afirmat că încercarea de extrădare are motivații politice.

Noi acuzații pentru frații Tate

Procurorii din Marea Britanie au anunțat că noile acuzații se referă la patru noi reclamante și au fost formulate după ce autoritățile au primit probe de la poliția din Bedfordshire, din sud-estul Angliei. Acuzațiile, care acoperă perioada 2010-2017, includ viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de „imagini indecente cu un copil și pornografie extremă”.

McBride a precizat că niciuna dintre cele mai recente reclamante nu a fost identificată.

Frații Tate sunt deja acuzați de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și exploatare a prostituției în scop lucrativ, în legătură cu alte trei reclamante din Marea Britanie, între anii 2012 și 2015.

Andrew și Tristan Tate au negat în repetate rânduri că ar fi comis vreo infracțiune.

Acuzați în România

Cei doi s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați acolo în 2022, fiind acuzați că au participat la scheme de ademenire a femeilor în scopul exploatării sexuale. Aceștia au negat acuzațiile, iar procesul din România nu a avansat din cauza unor probleme juridice și procedurale.

Restricțiile de călătorie au fost ridicate anul trecut, iar ei au zburat în Florida.