Ucraina: Fost oficial prezidențial și un ex-vicepremier, acuzați de spălarea a peste 11 milioane de dolari

Printre suspecți se află un fost șef al Administrației Prezidențiale, un fost viceprim-ministru al Ucrainei și un om de afaceri descris de anchetatori drept unul dintre liderii unei organizații criminale destructurate în noiembrie 2025, în cadrul operațiunii speciale „Midas”. Operațiunea a vizat o rețea care a deturnat fonduri și a spălat bani prin proiecte imobiliare și companii-paravan, în cadrul uneia dintre cele mai ample anchete anticorupție din Ucraina.

Peste 80% din costuri, bani din scheme de corupție

Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU), între 2021 și 2025, grupul acuzat marți ar fi spălat peste 460 de milioane de grivne, echivalentul a peste 11 milioane de dolari, prin construirea unui complex imobiliar de lux în localitatea Kozîn, din regiunea Kiev. Proiectul includea patru reședințe private cu facilități auxiliare și un centru spa comun, construite pe un teren de aproximativ opt hectare.

Anchetatorii susțin că aproape 9 milioane de dolari din costurile construcției ar fi fost transferate printr-un mecanism financiar de tip „laundromat” – o rețea folosită pentru ascunderea originii banilor prin tranzacții și companii intermediare – controlat de omul de afaceri implicat în dosar. Acesta urma să devină proprietarul uneia dintre vilele construite în cadrul proiectului.

Spălare de bani în proporții deosebit de mari

Procurorii spun că o parte din proiect a fost finanțat din fonduri provenite din scheme de corupție legate de compania energetică de stat Energoatom, unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din Ucraina și operatorul centralelor nucleare ale țării.

Suspecții sunt acuzați de spălare de bani în cadrul unui grup organizat și în proporții deosebit de mari.

Cazul este unul dintre cele mai importante anunțate în acest an de structurile anticorupție ucrainene. Autoritățile de la Kiev încearcă să demonstreze partenerilor occidentali că lupta împotriva corupției rămâne o prioritate, inclusiv în timpul războiului. Reforma justiției și combaterea corupției se află printre principalele condiții urmărite de Uniunea Europeană în procesul de aderare al Ucrainei.

Zeci de dosare și condamnări în 2026

Potrivit datelor publicate de Procuratura Specializată Anticorupție, instituția a deschis 233 de dosare noi doar în primele patru luni ale anului și a anunțat 72 de noi suspecți. De asemenea, procurorii au trimis în instanță peste 40 de rechizitorii, care vizează 88 de persoane și prejudicii estimate la mai mult de 21 de milioane de dolari.

Totodată, 40 de sentințe definitive de condamnare în dosare de mare corupție, care vizează 49 de persoane, au intrat în vigoare în primele patru luni ale anului, potrivit statisticilor oficiale ale NABU. Instituția investighează cazuri care implică înalți oficiali ai statului, miniștri, parlamentari, judecători, șefi de instituții, directori ai companiilor de stat sau scheme complexe de spălare de bani și fraude de amploare.