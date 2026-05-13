Republica Dominicană va accepta cetățeni din țări terțe expulzați de SUA

Guvernul a semnat un memorandum de înțelegere fără caracter obligatoriu cu Statele Unite în cadrul inițiativei „Shield of the Americas”, o coaliție militară și politică condusă de SUA, menită să consolideze securitatea regională în emisfera vestică, vizând în principal cartelurile de droguri, criminalitatea organizată transnațională, interferența străină și migrația ilegală.

În temeiul acordului citat de Anadolu, guvernul dominican va primi un număr limitat de cetățeni din țări terțe fără antecedente penale. Măsura nu include însă migranții haitieni sau minorii neînsoțiți.

Operațiunea va fi susținută financiar de SUA pentru a „asigura condiții adecvate pe durata șederii lor temporare și a facilita întoarcerea lor ordonată în țările de origine”, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe din Republica Dominicană.

Cele două țări depun, de asemenea, eforturi pentru a consolida securitatea aeroporturilor și a frontierelor prin sisteme biometrice și noi tehnologii care vor îmbunătăți controalele la principalele puncte de intrare.

Ca parte a angajamentelor sale în materie de combatere a terorismului, guvernul dominican a declarat că a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran și gruparea Hezbollah din Liban drept organizații teroriste.

„Scutul Americilor”, o coaliție de securitate formată din 17 țări, lansată de președintele SUA, Donald Trump, în luna martie, include Argentina, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Republica Dominicană, Costa Rica, Honduras, Chile și Panama.