Trump ia din ce în ce mai mult în considerare reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, este din ce în ce mai nemulțumit de modul în care Iranul gestionează negocierile și ia în considerare acum, cu mai multă seriozitate, reluarea acțiunilor militare suspendate încă din luna aprilie, potrivit unui raport publicat luni, citat de Anadolu.

Președintele american este nemulțumit de blocarea continuă a Strâmtorii Ormuz de către Iran, precum și de ceea ce el consideră a fi o divizare în rândul conducerii iraniene, a relatat CNN, citând surse anonime familiarizate cu discuțiile sale.

Trump a criticat dur ultimul răspuns al Iranului la propunerea de pace a SUA, calificându-l duminică drept „total inacceptabil”.

Încetarea focului, similară cu un pacient în comă

„Aș spune că încetarea focului este ținută în viață cu ajutorul aparatelor, iar medicul intră și spune: «Domnule, persoana dragă dumneavoastră are aproximativ 1% șanse de supraviețuire»”, a declarat Trump.

Sursele au declarat pentru CNN că răspunsul a determinat oficialii să se întrebe dacă Iranul este serios în privința negocierilor în curs pentru a pune capăt definitiv războiului.

Unii din cadrul Pentagonului și din alte părți ale administrației fac presiuni pentru ca președintele să fie mai agresiv cu Iranul, inclusiv prin autorizarea unor lovituri țintite care ar avea scopul de a slăbi poziția Iranului la masa negocierilor, potrivit CNN. Alții, însă, continuă să facă presiuni pentru eforturi diplomatice suplimentare.

Lider iranian: Iranul, „gata să dea o lecție memorabilă”

Oficialii regionali au declarat pentru CNN că Pakistanul și alte țări au încercat să transmită Iranului că Trump este din ce în ce mai frustrat și că aceasta este ultima șansă pentru ca Iranul să caute o soluție diplomatică la război, însă oficialii iranieni nu au ținut cont de aceste avertismente.

Luni dimineață, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a declarat pe X că armata iraniană este „gata să dea o lecție memorabilă oricărei agresiuni”.

„Strategiile greșite și deciziile greșite produc întotdeauna rezultate greșite. Întreaga lume a înțeles deja acest lucru”, a spus el pe platforma americană de socializare.

Qalibaf a avertizat, de asemenea, că Iranul este pregătit pentru „toate opțiunile”, spunând că adversarii „vor fi surprinși”.

Într-o postare separată pe X, el a spus că „nu există altă alternativă” decât să se accepte drepturile poporului iranian prezentate în propunerea de 14 puncte a Teheranului.

„Orice altă abordare va fi complet neconcludentă; nimic altceva decât un eșec după altul”, a scris Qalibaf.

CNN a raportat că Trump s-a întâlnit luni cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta opțiunile privind Iranul, iar surse anonime au declarat pentru canalul de știri că este puțin probabil ca o decizie privind reluarea operațiunilor militare să fie luată înainte ca președintele SUA să plece spre China marți după-amiază.