WP: Mulți americani cred că tentativele de asasinare a lui Trump au fost înscenate, arată un sondaj. Teoriile conspirației în SUA

Aproximativ 1 din 4 americani consideră că atacul armat din aprilie, care a avut loc la cina corespondenților de la Casa Albă, a fost o înscenare, existând o diviziune partizană pronunțată, potrivit unui sondaj publicat luni.

Aproximativ 1 din 3 respondenți democrați au declarat că au crezut că evenimentul a fost o înscenare, comparativ cu aproximativ 1 din 8 republicani, potrivit unui

sondaj

publicat luni de NewsGuard, o companie care evaluează fiabilitatea agențiilor de știri online. Respondenții cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au fost, de asemenea, mai predispuși decât persoanele în vârstă să creadă că incidentul a fost o înscenare, conform raportului.