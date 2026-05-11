WP: Mulți americani cred că tentativele de asasinare a lui Trump au fost înscenate, arată un sondaj. Teoriile conspirației în SUA

Aproximativ 1 din 4 americani consideră că atacul armat din aprilie, care a avut loc la cina corespondenților de la Casa Albă, a fost o înscenare, existând o diviziune partizană pronunțată, potrivit unui sondaj publicat luni.
„Este foarte izbitor”, a spus Sofia Rubinson, redactor la NewsGuard. Rezultatele subliniază scepticismul mai larg pe care americanii îl simt față de guvern și presă, a spus ea. „Din ce în ce mai mult, oamenii din toate părțile spectrului politic sunt neîncrezători atât față de această administrație, cât și față de mass-media”, a spus ea, dar sunt dispuși să aibă încredere în informațiile neverificate pe care le văd online.
Casa Albă a respins teoriile conspirației despre cina corespondenților. „Oricine crede că președintele Trump și-a pus în scenă propriile tentative de asasinat este un idiot complet”, a declarat purtătorul de cuvânt Davis Ingle pentru The Washington Post într-un comunicat din aprilie.
Joan Donovan, profesoară la Universitatea din Boston care cercetează manipularea mass-media, a declarat că rezultatele sunt un indicator al rolului spectacolului în președinția lui Trump. „Pare incredibil de hollywoodian să-ți imaginezi că asta e o înscenare”, a spus Donovan despre atacul armat de la cina corespondenților. „Întregul aparat guvernamental a fost transformat într-un reality show TV.”
Incidentul din aprilie a avut loc după două tentative de asasinat asupra lui Trump în 2024: una la un miting în Butler, Pennsylvania , și a doua la Trump International Golf Club din West Palm Beach, Florida.
Nu au apărut dovezi care să susțină teoriile conspirației care susțin că oricare dintre cele trei incidente legate de atacurile armate de la evenimentele publice ale lui Trump a fost înscenat. Însă mulți americani încă mai cred că fiecare a fost.
În ceea ce privește tentativa de asasinat a lui Butler, 24% dintre respondenți au declarat că au crezut că a fost o înscenare. 42% dintre respondenții democrați au spus că au crezut că atacul armat a fost o înscenare, comparativ cu 7% dintre republicani.
Între timp, 16% dintre respondenți au declarat că au crezut că tentativa de asasinat asupra clubului de golf a fost o înscenare: 26% dintre democrați și 7% dintre republicani.
În total, 21% dintre respondenții democrați au declarat că cred că toate cele trei evenimente au fost puse în scenă, comparativ cu 11% dintre independenți și 3% dintre republicani.
„Din păcate, atunci când guvernele sau instituțiile ascund adevărul despre ceea ce pun la cale sau se joacă cu anumite reglementări sau nu impun anumite legi diferitelor persoane”, a spus Donovan, „este mult mai ușor să crezi într-o conspirație împotriva ta decât să crezi că sistemul a putrezit”.