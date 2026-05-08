Fără plată, fără călătorii: Trump revocă pașapoartele părinților care datorează pensie alimentară

Administrația Trump a anunțat că va începe revocarea pașapoartelor americanilor care datorează peste 2500 de dolari, ca pensie alimentară pentru copii, încercând să aplice o lege federală veche de zeci de ani, anunță The New York Times.

Președintele Bill Clinton a semnat Legea privind responsabilitatea personală și oportunitățile de muncă în 1996, o lege care a introdus modificări semnificative ale sistemului federal de asistență socială.

Printre aceste modificări s-a numărat și o prevedere conform căreia Departamentul de Stat trebuie notificat cu privire la persoanele cu datorii restante la pensia alimentară pentru copii. Aceasta prevedea că secretarul de stat „poate revoca, restricționa sau limita un pașaport emis anterior unei astfel de persoane”.