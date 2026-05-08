Vaslui. Două autoturisme s-au ciocnit frontal între localitățile Laza și Ivănești. Trei persoane, transportate la spital

Un accident rutier produs s-a produs vineri seara pe DN2F, între localitățile Laza și Ivănești, județul Vaslui. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar unul dintre vehicule a fost proiectat în șanț. Trei persoane au fost transportate la spital.
Sursa foto: Facebook/ISU Vaslui
Diana Nunuț
08 mai 2026, 23:41, Social
Accidentul s-a produs vineri seara, în jurul orei 22:00, pe DN2F, între localitățile Laza și Ivănești, județul Vaslui. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată în șanț.

Potrivit ISU Vaslui, la fața locului au intervenit militarii de la Punctul de Lucru Ivănești cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și modul descarcerare, o autospecială de prim ajutor, o autospecială TIM , 9 militari și un echipaj SAJ.

„Au fost preluate în vederea transportului la spital 3 victime, policontuzionate, stabile conștiente, cooperante. Nu au fost necesare măsuri de descarcerare”, anunță ISU Vaslui.

Pompierii au intervenit și pentru prevenirea producerii unui incendiu și pentru sprijinirea echipajelor medicale.

