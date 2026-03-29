Accident grav în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Cluj: Două autoturisme implicate, cinci persoane încarcerate

Un accident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică între localitățile Viișoara și Boldut, județul Cluj. Două autoturisme au fost implicate în accident, în urma căruia cinci persoane au rămas încarcerate. Alte două persoane au fost transportate la spital.
Sursa foto: ISU Cluj
Diana Nunuț
29 mart. 2026, 09:31, Social

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Cluj, între localitățile Viișoara și Boldut.

Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit. La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

În accident au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului, cinci persoane au rămas încarcerate.

„Au fost extrase toate cele cinci persoane folosind echipamentele speciale din dotarea autospecialelor, astfel încât să nu le fie agravate leziunile suferite. Toate erau în stare de conștiență și cooperante”, mai precizează ISU Cluj.

În plus, alte trei persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar pentru două dintre acestea s-a luat decizia de a fi transportate la spital, ambele conștiente și cooperante.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: 85% dintre cititori susțin desfășurarea de evenimente sportive importante în orașe
G4Media
Două destinații preferate în rândul românilor caută 95.000 de muncitori. Salariile ajung și la 3.000 de euro
Gandul
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
Libertatea
Zodia care trebuie să își facă ordine în viața personală și profesională. Sfatul astrologilor, până de Paște
CSID
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor