Trenul metropolitan din Cluj prinde contur. Contract semnat pentru amenajarea a 23 de stații

Trenul metropolitan care va fi funcționa pe un traseu de 48,8 kilometri în jurul municipiului Cluj-Napoca prinde contur. Luni, a fost semnat contractul pentru amenajarea a 23 de stații.
Foto: Primăria Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
11 mai 2026, 17:12, Economic
Primarul Emil Boc a semnat luni contractul de proiectare și execuție pentru stațiile aferente trenului metropolitan Cluj.

Valoarea contractului este de aproximativ 115 milioane de euro.

Contractul vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru stațiile trenului metropolitan: modernizarea stațiilor existente, realizarea unor stații noi, precum și infrastructura rutieră și pietonală necesară pentru accesul călătorilor.

„Trenul metropolitan devine cheia esențială pentru calitatea vieții în Cluj și în zona metropolitană. Mai puțin timp în trafic înseamnă mai mult timp pentru familie, pentru copii și pentru ceea ce contează cu adevărat. Acest tren metropolitan va conecta oameni, va conecta locuri de muncă, va conecta oportunități și va extinde locuirea accesibilă și de calitate în afara Clujului”, a declarat Emil Boc.

În total, proiectul include 23 de stații și lucrări conexe pentru accesibilitate și mobilitate, respectiv: 8 stații noi, o stație cu pasaj rutier nou, amenajarea a 4 stații prevăzute cu pasaj pietonal subteran și amenajarea a 8 parcări auto cu 223 locuri de parcare în total.

Distanță străbătută în 65 de minute

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, proiectul prevede introducerea unui serviciu de transport cu trenul pe un traseu de 48,8 km. care va traversa cinci comune Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida, precum și municipiul Cluj-Napoca.

Autoritățile estimează că traseul traseul integral va fi străbătut de la un capăt la celălalt în aproximativ 65 de minute, cu o frecvență de 2 trenuri pe oră.

Valoarea totală a proiectului depășește 1,4 miliarde de lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027, este de peste 1,1 miliarde, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

