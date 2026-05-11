Ministrul interimar al Finanțelor, despre posibila retrogradare a ratingului României: Există și această posibilitate

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat despre posibila retrogradare a ratingului României ca urmare a efectelor provocate de criza politică din țară. Există și această posibilitate, a răspuns ministrul Nazare.
Petru Mazilu
11 mai 2026, 17:26, Economic
Ministrul interimar al Finanțelor a făcut declarațiile luni, în timpul unei intervenții la Digi 24. El a fost întrebat dacă România riscă să fie retrogradată la rating.

„Există și această posibilitate, evaluările sunt periodice, prima este în iulie”, a răspuns Nazare.

Ministrul interimar a mai spus că agențiile de rating pot solicita întâlniri de urgență ca urmare a unor evoluții neașteptate în țările monitorizate.

„Se pot face și întâlniri determinate de anumite evenimente… Obiectivul nostru ca guvern interimar este să evităm aceste probleme… Așteptarea agențiilor era calarea guvernului pe probleme importante … bineînțeles că există îngrijorări”, a adăugat Alexandru Nazare.

El a dezvăluit că a transmis toate datele către agențiile de rating și că rămâne într-o comunicare permanentă cu acestea.

