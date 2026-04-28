Nazare, după ce a fost publicată execuția bugetară pentru T1: Reconfirmă reducerea deficitului

„Într-un context internațional marcat de creşteri ale dobânzilor, presiuni pe costurile de finanțare și încetinire economică în multe state europene și după un an 2025 cu dezechilibre bugetare majore, România reușește o corecție solidă și credibilă. Cea mai importantă evoluție: am reuşit reducerea deficitului la 1,03% din PIB, de la 2,28% în primul trimestru din 2025 – practic, mai mult decât înjumătățit. Este un rezultat major pentru credibilitatea financiară a României, într-un moment în care piețele penalizează rapid derapajele”, spune Nazare pe Facebook.

Ministrul afirmă că veniturile cresc cu 12,3%, peste ritmul economiei, ceea ce subliniază că măsurile de lărgire a bazei de impozitare și îmbunătățirea colectării produc efecte din ce în ce mai vizibile. În același timp, restituirile de TVA cresc, susținând lichiditatea în economie.

„Pe componenta de cheltuieli înregistrăm o scădere a acestora ca pondere în PIB și o disciplină clară, inclusiv la cheltuielile de personal. Este un semnal important că ajustarea nu se face doar din venituri, ci și prin controlul responsabil al cheltuielilor. Investițiile rămân, totodată, la un nivel ridicat – finanțate preponderent din fonduri europene, în creștere semnificativă. Un aspect important în contextul bugetar actual al României, pentru că înseamnă dezvoltare fără presiune suplimentară pe deficit și pe împrumuturi interne. De asemenea, creșterea puternică a sumelor rambursate de Uniunea Europeană confirmă accelerarea absorbției fondurilor europene – o prioritate strategică anul acesta. Toate evoluțiile înregistrate în raportul curent al execuției bugetare transmit clar semnalul că România – prin guvernul condus de Ilie Bolojan – își corectează dezechilibrele într-un mod sustenabil, fără a sacrifica investițiile și creșterea economică, într-un context de instabilitate atât extern cât şi intern. Sperăm ca publicarea acestor date să contribuie la temperarea efectelor recente ale creșterii dobânzilor, oferind piețelor un argument solid privind direcția responsabilă a finanțelor publice ale României”, mai spune ministrul.

Execuția bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 21,09 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 1,03% din PIB, comparativ cu deficitul de 43,66 miliarde de lei, care însemna 2,28% din PIB, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025. Această evoluție reprezintă o diminuare de 1,25% a deficitului bugetar ca pondere în PIB, pe fondul creșterii veniturilor și al controlului cheltuielilor. Nominal, scăderea este de aproximativ două ori mai mică, dacă nu ar fi luată în calcul creșterea PIB-ului anual.