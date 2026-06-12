Comisia Europeană aprobă condiționat achiziția Xella de către Holcim

Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Holcim Ltd intenționează să preia Xella International S.A., în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, însă decizia este condiționată.

Holcim s-a angajat să cesioneze integral fabrica de beton celular autoclavizat (BCA) din Adjud, măsură considerată necesară pentru a elimina suprapunerea activităților celor două companii pe piața materialelor de construcții.

Investigația Comisiei a arătat că atât Holcim, cât și Xella sunt actori importanți pe piața BCA din România, cu poziții puternice și mărci consolidate.

Pentru a răspunde acestor îngrijorări, Holcim a propus vânzarea fabricii din Adjud, angajament care a fost considerat suficient de Comisie în urma testului de piață.

Comisia a precizat că tranzacția nu mai ridică probleme de concurență, dar implementarea condițiilor va fi monitorizată de un mandatar independent.

Cumpărătorul activelor cesionate va trebui aprobat în cadrul unei proceduri separate, iar respectarea angajamentelor va fi supravegheată de Comisia Europeană.

Tranzacția a fost notificată Comisiei la 20 aprilie 2026.