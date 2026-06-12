Prima pagină » Economic » Comisia Europeană aprobă condiționat achiziția Xella de către Holcim

Comisia Europeană aprobă condiționat achiziția Xella de către Holcim

Comisia Europeană a autorizat, cu condiții, achiziția Xella International de către Holcim, după ce compania s-a angajat să vândă fabrica de BCA din Adjud, pentru a elimina riscurile de reducere a concurenței pe piață.
Comisia Europeană aprobă condiționat achiziția Xella de către Holcim
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
12 iun. 2026, 19:33, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Holcim Ltd intenționează să preia Xella International S.A., în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, însă decizia este condiționată.

Holcim s-a angajat să cesioneze integral fabrica de beton celular autoclavizat (BCA) din Adjud, măsură considerată necesară pentru a elimina suprapunerea activităților celor două companii pe piața materialelor de construcții.

Investigația Comisiei a arătat că atât Holcim, cât și Xella sunt actori importanți pe piața BCA din România, cu poziții puternice și mărci consolidate.

Pentru a răspunde acestor îngrijorări, Holcim a propus vânzarea fabricii din Adjud, angajament care a fost considerat suficient de Comisie în urma testului de piață.

Comisia a precizat că tranzacția nu mai ridică probleme de concurență, dar implementarea condițiilor va fi monitorizată de un mandatar independent.

Cumpărătorul activelor cesionate va trebui aprobat în cadrul unei proceduri separate, iar respectarea angajamentelor va fi supravegheată de Comisia Europeană.

Tranzacția a fost notificată Comisiei la 20 aprilie 2026.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.ro
Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Nimeni nu o crede că are 53 de ani. Cum arată Mina, femeia care n-a îmbătrânit deloc din 2002
Prosport
SpaceX scrie istorie si devine cea mai mare listare la bursa din istorie. Actiunile cresc cu 30% in prima zi
Libertatea
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent. Tehnica recomandată de specialiști
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia