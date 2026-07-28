Radu Miruță: Tarom va prezenta Comisiei Europene un plan de restructurare până la sfârșitul lunii septembrie. Există riscul retragerii ajutorului de stat

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că noua conducere a Tarom va relua dialogul cu Comisia Europeană și va prezenta până la sfârșitul lunii septembrie un plan de restructurare revizuit.

Pericolul returnării ajutorului de stat la finalul anului

Acesta a acuzat fosta conducere a companiei de stat că nu și-a implementat obiectivele asumate, susținând că în lipsa unui plan de restructurare, executivul de la Bruxelles ar putea cere ajutorul de stat înapoi.

„Astăzi suntem în situația în care, după un plan de restructurare care nu a fost gestionat corespunzător și între 2024, de când a aprobat Comisia Planul de Restructurare și 2026, puteți dumneavoastră singuri să analizați cine a fost ministru și cum s-a asigurat că acest plan de restructurare va fi îndeplinit. Însă astăzi suntem în luna iulie încă, iar dacă la finalul lunii decembrie 2026, adică peste câteva luni, Tarom nu reușește să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru Tarom”, a declarat ministrul interimar.

Noua propunere de calendar

Astfel, Radu Miruță va trimite o adresă oficială la Bruxelles prin care va notifica schimbarea managementului și va propune un nou calendar de lucru.

„Săptămâna viitoare semnez o adresă pe care mi-o înaintează Tarom, prin care informăm Comisia Europeană despre faptul că termenul iunie 2026, până la care fosta conducere își asumase să transmită un plan de restructurare revizuit și până la care n-a făcut nimic. Fosta Conducere a avut o discuție cu reprezentanții la comisie în luna mai și a mai spus că în iunie vor veni cu un plan de restructurare revizuit. N-au făcut niciun pas. Consider că este decent, cinstit, onest și de ajutor pentru Tarom să informăm Comisia că cei care au fost în conducere și și-au asumat asta nu mai sunt astăzi la conducere, că ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem la comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit pentru a colecta feedback”, mai declară Miruță.

Argumentele prezentate

Ministrul a declarat că există premise pentru convingerea Comisiei Europene să accepte revizuirea planului de restructurare.

„Consider că atâta timp cât există niște argumente, și anume prețul combustibilului care este unul crescut și nu din vina Tarom, atâta timp cât există niște întârzieri în livrarea unor aeronave noi, atâta timp cât noua conducere își asumă ca modelul de business să fie un pic actualizat la anul 2026, care are justificare, eu cred că este normal să încercăm a convinge Comisia Europeană, chiar dacă ani de zile cei responsabili nu și-au făcut treaba”, mai spune Miruță.