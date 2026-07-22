„O ficțiune”, nu un buget real. Miruță explică de ce a fost schimbată conducerea TAROM

„TAROM. Au venit cu un buget ridicol de nerealist. Am cerut și am recerut refacerea lui pe cifre reale. Nu l-au refăcut. Poate pentru că nu mai rămânea loc pentru planuri frumoase pe bani publici”, a transmis Miruță, pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar, Consiliul de administrație al Tarom a constatat, miercuri, „că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieței. Din aceste motive, a fost decisă revocarea lui din funcție”.

Miruță a susținut că, de mai multe luni, conducerea executivă a companiei îi solicita aprobarea unui buget construit pe indicatori care nu reflectau situația reală a TAROM.

„De luni de zile, conducerea executivă a companiei, pusă de PSD, îmi cere să aprob, în calitate de acționar, un buget construit pe cifre pe care ea însăși le știe nereale. Un grad de încărcare a avioanelor de 79%, când realitatea primelor luni din 2026 arată că, pentru lunile rămase, avioanele ar trebui să fie mai pline decât permite capacitatea, în condițiile în care astăzi gradul de încărcare este de doar 65%. Un preț al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, când compania plătește în prezent în jur de 1.500 de dolari”, a spus acesta.

„Cu alte cuvinte: venituri umflate și cheltuieli micșorate pe hârtie, ca totul să pară în regulă”, a adăugat ministrul.

„Presiunea de a aproba o ficțiune, nu datele reale”

Miruță afirmă că a solicitat în repetate rânduri refacerea bugetului și că a încercat să discute direct cu directorul companiei.

„Nu am semnat așa ceva. Din luna mai cer, în scris, un buget realist, construit pe cifrele adevărate, așa cum sunt ele astăzi. Am trimis adresă după adresă. Răspunsul a fost, de fiecare dată, presiunea de a aproba o ficțiune, nu datele reale. Mai mult, am încercat un dialog deschis pentru a explica de ce un buget nerealist nu poate fi acceptat, dar directorul nu s-a deranjat să participe la aceste discuții”, a declarat ministrul.

Miruță explică de ce are nevoie compania

Acesta a susținut că TAROM se confruntă cu probleme financiare importante și că „un buget fals nu salvează o companie. O adoarme”.

„TAROM nu are nevoie de calmante, ci de adevăr: pierderi operaționale de milioane de euro în primele luni, datorii restante, o presiune uriașă generată de costul combustibilului și de întârzierile la livrarea avioanelor noi. Acestea sunt faptele. Le poți gestiona doar dacă le pui pe masă, nu dacă le ascunzi într-un tabel frumos”, a afirmat Miruță.

În locul lui Bogdan Costaș, Consiliul de Administrație l-a numit director general interimar pe Cristian Anghel, fost director de Operațiuni Sol al companiei. Totodată, a fost demaratăprocedura de selecție competitivă, în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.