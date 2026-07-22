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TAROM are un nou director general interimar. Cine preia conducerea după revocarea lui Bogdan Costaș

Compania TAROM are un nou director general interimar. Consiliul de Administrație a decis miercuri numirea lui Cristian Anghel la conducerea companiei, odată cu revocarea mandatului interimar al lui Bogdan Costaș.
TAROM are un nou director general interimar. Cine preia conducerea după revocarea lui Bogdan Costaș
Alexandra-Valentina Dumitru
22 iul. 2026, 16:27, Economic
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Cristian Anghel face parte din echipa TAROM din anul 2017. Este licențiat în Drept și are specializări postuniversitare în management, leadership și managementul activităților antifraudă. Până la această numire, el a ocupat funcția de director Operațiuni Sol.

Potrivit companiei, decizia vine în contextul promovării managerilor tineri formați în cadrul TAROM.

„Consiliul de Administrație al Tarom a luat în calcul stabilitatea și profesionalismul necesar companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu, respectiv elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizați și transmiterea sa spre aprobarea acționarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană. Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă, sustenabilă pe termen mediu și lung”, a declarat Dan Idolu, președintele Consiliului de Administrație al TAROM.

Mandatul lui Cristian Anghel începe la data de 22 iulie, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al lui Bogdan Costaș.

Toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management vor fi asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a Consiliului de Administrație al Tarom și a statului român reprezentat de Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar al Tarom

Revocarea lui Bogdan Costaș vine după un mandat de aproximativ șase luni la conducerea TAROM. Numit director general interimar începând cu 15 ianuarie 2026, acesta anunța la preluarea funcției că va pune accent pe accelerarea planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

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