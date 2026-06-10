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Oana Gheorghiu: TAROM, o companie aflată în zbor direct către eșec

Vicepremierul Oana Gheorghiu susține miercuri, într-o postare pe Facebook că TAROM este o compania „aflată în zbor direct către eșec”. Ea prezintă și soluțiile pentru ca această companie să fie salvată.
Oana Gheorghiu: TAROM, o companie aflată în zbor direct către eșec
Foto: Captură Video
Cosmin Pirv
10 iun. 2026, 11:25, Economic
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Oana Gheorghiu arată în postare că TAROM are datorii financiare ade 930 de milioane de lie, pierderi financiare estimate pentru 2025 de 186 de milioane de lei și un grad de ocupare al aeronavelor de sub 70%, ”mult sub țintele asumate”.

Vicepremierul spune că profitul excepțional din 2024 a venit din vânzarea de active și tratamente contabile excepționale, nu din activitatea operațională reală și precizează că, în ultimii 10 ani, a fost singurul an „cu profit”: „În fapt, un profit fals”.

Gheorghiu arată că TAROM se confruntă cu problema care afectează multe întreprinderi publice din România: lipsa de guvernanță reală.

Mai grav, spune ea, compania TAROM pare prinsă într-un cerc vicios în care „se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile, se amână deciziile dificile, conflictele de guvernanță blochează reforma”.

Vicepremierul susține că în discuțiile directe cu managementul și în documentele analizate a devenit evidentă lipsa unei strategii coerente pe termen lung, lipsa unei viziuni clare privind competitivitatea și o confuzie periculoasă între rolul comercial al companiei și influența politică asupra conducerii.

Soluții pentru salvare

Ea susține că nu se poate cere performanță fără independența reală a Consiliului de Administrație, fără criterii profesionale reale, fără asumare managerială și fără o strategie industrială serioasă pentru aviația românească.

TAROM are un rol strategic pentru România pentru conectivitate, pentru securitate și mobilitate, pentru poziționare regională, pentru locuri de muncă, pentru infrastructură tehnică și know-how acumulat în zeci de ani.

Ea oferă și soluții pentru salvarea companiei:

„Ca TAROM să poată fi salvată, este nevoie urgentă de: management de redresare; profesionalizarea guvernanței; obiective măsurabile; disciplină financiară și un parteneriat strategic capabil să aducă performanță reală. Fereastra de timp este însă foarte mică. După ce ani de zile a fost ținută în viață , salvarea TAROM doar prin ajutoare de stat va deveni aproape imposibilă. Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăți doar pentru a mai cumpăra puțin timp”, adaugă Oana Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, în aprilie, prezentarea unui bilanț privind reforma companiilor de stat, susținând că România nu mai poate amâna restructurarea unui sector care a acumulat pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei.

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