Oana Gheorghiu, reacție la decizia CJUE: Este foarte nedrept ca faptele de corupție să se prescrie. S-a creat o mare frustrare în societate

„Decizia Curții Europene de Justiție vine să confirme ceea ce românii simt, că este foarte nedrept ca faptele de corupție să se prescrie și să existe această posibilitate care a dus la multe dosare care s-au închis fără să existe o pedeapsă. Este o mare frustrare în societate și îmi pare rău că oamenii din justiție nu o văd”, a declarat Oana Gheorghiu, vineri, la B1 TV.

Apel către sistemul judiciar

Aceasta a susținut că legislația privind prescripția ar fi trebuit modificată de Parlament și a cerut sistemului judiciar să semnaleze public necesitatea corectării normelor care permit închiderea unor dosare.

„Am înțeles că legea asta a fost în Parlament, ar fi trebuit corectată. Dar acum și justiția ar trebui să tragă un semnal de alarmă către politicieni să corecteze legile care trebuie corectate. Pentru că este foarte frustrant să vezi că se așteaptă și se întind dosare pe ani de zile până când intervine prescripția”, a declarat vicepremierul.

În încheiere, Oana Gheorghiu a cerut un efort comun din partea instituțiilor pentru refacerea încrederii.

„Suntem la un moment în care ar trebui să ne așezăm la masă cu toții și să ne dăm seama că este nevoie de a reconstrui încrederea pe toate planurile. Că societatea asta nu poate să meargă așa, într-un fel de încrâncenare în care fiecare îl bănuiește pe celălalt, îl acuză pe celălalt, fiecare se luptă cu celălalt. Noi avem nevoie de un sistem de justiție în care oamenii să aibă încredere. Și asta se poate face doar din interiorul justiției”, conchide vicepremierul.

Ce a decis instanța europeană?

CJUE a pronunțat joi o hotărâre prin care oferă clarificări cu privire la modul în care instanțele naționale trebuie să analizeze raportul dintre dreptul Uniunii Europene și normele interne referitoare la prescripția răspunderii penale.

CJUE a arătat că instanțele naționale trebuie să evalueze, de la caz la caz, dacă aplicarea normelor interne privind prescripția poate conduce la situații incompatibile cu obligațiile care decurg din dreptul Uniunii Europene, în special în cauzele privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii și combaterea unor forme grave de criminalitate.