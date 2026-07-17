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Nicușor Dan, despre suspendarea sa: „O temă neserioasă”. Ce spune despre anticipate?

Într-un interviu acordat Observator News, președintele României, Nicușor Dan, a comentat și demersul AUR cu privire la suspendarea sa, calificând subiectul drept „o temă neserioasă”. Despre alegerile anticipate, Dan a declarat reprezintă „un semn de imaturitate politică”.
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Daiana Rob
17 iul. 2026, 21:14, Politic
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Acesta a fost întrebat „dacă se teme de o posibilă suspendare”, în cazul organizării alegerilor anticipate, variantă tot mai vehiculată de depășire a actualei crize politice.

Președintele a calificat suspendarea sa drept „o temă neserioasă”. Acesta a argumentat să suspendarea ar trebui să fie o sancțiune pentru „încălcări serioase ale Constituției”.

„Adică faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios”, a declarat șeful statului pentru pentru Observator News. 

Despre alegerile anticipate, Nicușor Dan a declarat că reprezintă „un semn de imaturitate politică”.

„Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbesc în general despre clasa politică. În momentul în care, în mod evident, se țin alegeri, câteva luni mărește incertitudinea pentru români şi rezultatul va fi tot cam acela. Din nou, pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta”, a declarat Nicușor Dan.

Subiectul anticipatelor este des vehiculat în ultima perioadă, în spațiul public, în contextul în care partidele nu au ajuns încă la o soluție pentru formarea unui nou Executiv.

După moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, în urma consultărilor, Eugen Tomac a fost desemnat ca premier. Cu toate acestea, el nu a reușit să obțină sprijinul politic, așa că și-a depus candidatura. Ulterior, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea ca premier, însă liberalul nu a reușit să obțină necesarul ee voturi în Parlament, iar varianta de Guvern a căzut.

De ce se discută despre suspendare?

Pe fondul eșecului numirii lui Veștea ca premier, AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui, despre care voci din zona politică, între care, liberalul Siegfried Mureșan, a declarat că „suspendarea poate fi inițiată doar dacă președintele comite încălcări grave ale Constituției”. 

În ceea ce privește criza politică, Siegfried Mureșan ar putea fi o variantă a PNL pentru numirea unui nou premier. Cu toate acestea, decizia va trebui luată intern în interiorul partidului, iar PNL ar putea renunța această variantă doar în cazul în care se va veni cu o soluție mai bună, potrivit declarațiilor date de președintele PNL de Dâmbovița.

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