Președintele Nicușor Dan nu a văzut încă pistolul primit cadou din Turcia. Ce a spus SPP

Întrebat dacă îi place pistolul primit de la Recep Tayyip Erdogan, președintele a răspuns că nu l-a văzut. El a menționat că se discutase deja despre testarea armei la poligon.

„Nu l-am văzut. Dar chiar mai devreme discutam că trebuie să-l probăm în poligon”.

Potrivit lui Nicușor Dan, reprezentanții SPP i-au cerut acordul să păstreze arma chiar în seara plecării de la Ankara.

Președintele a povestit că ultima dată a tras cu o armă în timpul stagiului militar. El a făcut armata timp de nouă luni, la Bacău.

„În armată. Am făcut armata 9 luni la Bacău. De atunci nu am mai tras. Și am mai tras la târg, la târgul de echipamente, când am fost cu băiețelul, dar nu era glonț adevărat, era flux electromagnetic. (…) Cei de la SPP mi-au spus în seara aia, când am plecat de la Ankara: „Ați primit un pistol, o să-l păstrăm”. Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei”.

De atunci, singura experiență similară a avut-o la un târg de echipamente, alături de fiul său. Nicușor Dan a precizat că nu era vorba despre un glonț real, ci despre un sistem cu flux electromagnetic.