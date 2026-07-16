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Ce spune președintele Nicușor Dan despre porecla PSDan

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi despre porecla pe care a primit-o: PSDan.
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Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 19:20, Politic
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Jurnaliștii l-au întrebat joi pe Nicușor Dan despre noua porecla pe care a primit-o și dacă este PSD-ist.

„Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România. Când iei cele mai bune decizii în viața personală, în viața publică, în viața politică, nu trebuie să te uiți doar la pasul întâi. Se poate că tentația pe care o ai la pasul întâi să fie nocivă la pasul 2 sau la pasul 3. Ăsta este răspunsul”, a spus președintele.

Și Sorin Grindeanu, liderul PSD, a respins zvonurile privind o înțelegere cu președintele în utlima perioadă.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD-ul n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan.
Asta este, pe scurt, o prostie. Noi n-am avut niciodată nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD-ului”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri la emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la Gândul.

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