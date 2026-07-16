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Nicușor Dan, despre vizita în SUA: Se lucrează la crearea unor documente. Când vor fi suficient de mature, va exista și un contact la nivel înalt

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că o eventuală vizită în Statele Unite este în lucru, precizând că se lucrează pe mai multe documente, urmând ca la „maturitatea” negocierilor să aibă loc și întâlnirea.
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Radu Mocanu
16 iul. 2026, 19:08, Politic
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„Există contacte pe multe paliere și pe aceste paliere se lucrează la crearea unor documente, inclusiv condiții contractuale pentru mai multe chestiuni concrete din zona în special economică și când ele vor fi suficient de mature, va exista și un contact la nivel înalt”, explică președintele României, Nicușor Dan, întrebat despre o posibilă vizită în Statele Unite ale Americii. 

Șeful statului a reiterat că relația dintre România și Statele Unite se află într-un moment foarte bun, bazându-se pe un nivel ridicat de încredere între cele două țări. 

„Eforturile diplomatice sunt cărămidă cu cărămidă pe perioade lungi de timp. Ce pot eu să spun este că relația de încredere între România și Statele Unite este la un nivel foarte înalt”, a declarat Dan. 

Despre interesele României în raport cu Washingtonul, Nicușor Dan a spus: „Interesele principale ale României față de această relație sunt, în primul rând de securitate, prezența trupelor americane în România, apoi partea de investiții americane în România și pe lista de subiecte este și Visa Waiver”.

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