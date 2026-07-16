Oana Țoiu participă în SUA, la invitația lui Marco Rubio, la o întâlnire pentru combaterea terorismului

Oana Țoiu va participa joi la Conferința Ministerială pe tema resurgenței terorismului politic, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.

Mesajul României despre violența politică și radicalizare

Ministra de Externe va prezenta episoadele din istoria României în care violența politică a fost un instrument al conducerilor totalitare.

„Experiența dureroasă a crimelor și a încarcerărilor politice ne face să susținem astăzi o agendă care vizează prevenția înainte ca violența să capete rădăcini, indiferent de ideologia care propagă violența ca instrument politic. Ministrul va include și perspectiva UE în baza Protect EU: Agenda pentru prevenirea și combaterea terorismului și necesitatea unui focus pentru prevenirea radicalizării tinerilor în mediul online”, a transmis MAE ântr-un comunicat.

Oana Țoiu, vizită pe nava-școală Mircea

Aflată în vizită în SUA, Oana Țoiu a vizitat nava-școală Mircea, care participă în această perioadă la evenimentele ocazionate de împlinirea a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a SUA.

Ea s-a întâlnit și cu studenți români de la Harvard.

Ministra a avut întrevederi cu mai mulți membri ai Congresului SUA, iar discuțiile au vizat summitul NATO, prezența trupelor SUA pe teritoriul Romaniei, și creșterea investițiilor și parteneriatelor economice, precum și a colaborării companiilor din România și SUA.

Ministerul de Externe al României anunță, în acest context, că România va găzdui pentru prima dată în toamnă programul Romania-United States Exchange Program, pentru o delegație de consilieri din Congresul SUA și reprezentanți ai think tankurilor americane.

Relația România-SUA

Anul viitor se vor marca 30 de ani de parteneriat strategic între România și SUA.

Președintele Nicușor Dan a invocat unitatea în cadrul recepției organizate, luna trecută, de Ambasada SUA cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență.

„Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forța unității vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”, a spus șeful statului.