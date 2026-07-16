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Ilie Bolojan, cu prilejul zilei MAI: Munca angajaților din acest minister contribuie la siguranța cetățenilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne, în care a evidențiat rolul instituției în asigurarea siguranței publice și mulțumind personalului din cadrul instituției.
Ilie Bolojan, cu prilejul zilei MAI: Munca angajaților din acest minister contribuie la siguranța cetățenilor
Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Radu Mocanu
16 iul. 2026, 16:11, Politic
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Astăzi am participat la evenimentul dedicat celor 164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne, în semn de respect față de zecile de mii de oameni care își fac datoria în această instituție”, a transmis pe Facebook Ilie Bolojan. 

Premierul a evidențiat rolul instituției în societatea română și a mulțumit angajaților pentru munca depusă. 

Am considerat că este important să le mulțumesc celor care, indiferent de împrejurări, sunt acolo atunci când este nevoie de intervenția lor. Ministerul Afacerilor Interne este un pilon al statului român, iar munca angajaților din acest minister contribuie, în fiecare zi, la siguranța cetățenilor, la apărarea proprietăților și la salvarea de vieți. Mulțumesc tuturor celor care își fac meseria cu seriozitate, adesea în condiții dificile”, spune Bolojan. 

„La mulți ani tuturor celor care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne! Dumnezeu să aibă în pază România!”, conchide liderul de la Palatul Victoria. 

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