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Guvernul începe centralizarea datelor pentru reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat

Guvernul a mandatat joi Secretariatul General să coordoneze centralizarea datelor privind posturile și situația financiară a instituțiilor și întreprinderilor publice. SGG are la dispoziție 10 zile pentru finalizarea acestei etape.
Guvernul începe centralizarea datelor pentru reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat
Maria Miron
16 iul. 2026, 14:45, Politic
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Guvernul a decis, în ședința de joi, ca Secretariatul General al Guvernului (SGG) să centralizeze, în termen de 10 zile, datele furnizate de Ministerul Finanțelor, Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru ca Executivul să aibă o imagine clară asupra modului în care sunt organizate instituțiile și companiile de stat, a numărului de posturi și a situației lor financiare.

Primul pas al reformei

Datele vor sta la baza măsurilor de reorganizare a instituțiilor publice și de reducere a numărului companiilor de stat fără activitate sau neprofitabile.

„Pentru evitarea solicitărilor administrative paralele și pentru accelerarea reformelor, se propune instituirea unui mecanism unitar de colectare, verificare și centralizare a datelor relevante privind situația întreprinderilor publice și a instituțiilor publice”, se arată în documentul aprobat joi de Guvern.

Termenele prevăzute de lege au fost depășite

Este vorba despre măsurile prevăzute de Legea nr. 48/2025, care vizează reducerea numărului de întreprinderi publice fără activitate, cu mai puțin de cinci angajați sau neprofitabile, și de Legea nr. 296/2023, care prevede reorganizarea, comasarea, transferul sau desființarea instituțiilor publice supradimensionate ori cu activități suprapuse, astfel încât să fie reduse cheltuielile de personal și de funcționare cu cel puțin 15%.

Potrivit Executivului, termenele prevăzute de cele două acte normative au fost depășite, iar implementarea măsurilor s-a realizat neuniform la nivelul autorităților și întreprinderilor vizate, fără să existe în prezent o situație centralizată la nivel guvernamental.

Urmează analiza restructurărilor

Guvernul susține că, prin acest mecanism, urmărește să evite solicitările paralele de informații către instituții și să accelereze reformele.

După centralizarea datelor, Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 din PNRR, care vizează eficientizarea sectorului public, cu sprijinul SGG, va analiza suprapunerile de activitate și măsurile de restructurare și va prezenta Guvernului, în termen de 15 zile, un calendar al etapelor următoare.

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