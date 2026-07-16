Guvernul susține candidatura României pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029

Hotărârea reprezintă un pas esențial în procesul de candidatură depus de Federația Română de Fotbal (FRF) la UEFA pentru aducerea ultimului act al competiției pe Arena Națională.

„Decizia creează cadrul instituțional necesar pentru susținerea candidaturii României și coordonarea tuturor demersurilor aferente, reafirmând angajamentul statului pentru organizarea unor competiții sportive de anvergură internațională”, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Sport, după aprobarea proiectului de hotărâre.

România și-a anunțat oficial candidatura în toamna anului trecut. În februarie 2026, FRF a depus prima parte a dosarului, completând documentația în luna iunie.

Proiectul este susținut de Guvernul României și Primăria Municipiului București, iar meciul ar urma să se dispute pe Arena Națională. Stadionul din Capitală a mai găzduit finala Europa League în 2012, câștigată de Atlético Madrid împotriva lui Athletic Bilbao.

În luna aprilie a fost constituit și un Comitet Interministerial care a coordonat pregătirea garanțiilor solicitate de UEFA. Dosarul de candidatură a fost transmis oficial forului continental în luna iunie. UEFA urmează să analizeze toate candidaturile și să desemneze gazdele finalelor Europa League din 2028 și 2029, în luna septembrie.

Pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 candidează București, Lyon/Paris, Torino și Belgrad, iar pentru ediția din 2029 s-a înscris și Ankara, pe lângă celelalte orașe candidate.