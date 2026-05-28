Ciprian Ciucu semnează dosarul pentru găzduirea finalei Europa League la București

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi că a semnat dosarul Federației Române de Fotbal pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 pe Arena Națională. Edilul a anunțat și finanțarea lucrărilor de modernizare a stadionului.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 mai 2026, 10:07, Social
Am semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League”, notează pe Facebook Ciprian Ciucu. 

Edilul a anunțat că urmează să lanseze în perioada următoare procedura oficială pentru realizarea Proiectului Tehnic, în baza căruia vor fi demarate toate lucrările de reparații. 

„În curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem”, se arată în postare. 

Tabelă nouă și reconfigurarea parcării

Primăria urmează să schimbe tabela de scor a stadionului și să ușureze accesul autovehiculelor la parcarea subterană. 

„Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto”, transmite Ciucu.

În luna februarie, Federația Română de Fotbal a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București.  

Finalele din următorii doi ani vor avea loc la Istanbul (2026) și Frankfurt (2027).ț

O altă finală a competiție a fost găzduită de Arena Națională. În 2012, Atletico Madrid a câștigat Europa League după ce a învins-o pe Athletic Bilbao, scor 3-0. 

