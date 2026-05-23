Incendiu la concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară la concertul susținut de Max Korzh pe Arena Națională, în timpul unui moment pirotehnic pregătit de organizatori. Flăcările au fost lichidate rapid de pompierii aflați în dispozitiv, iar evenimentul nu a fost întrerupt.
Petre Apostol
23 mai 2026, 20:54, Social
Potrivit informațiilor transmise de autorități, focul a cuprins materiale combustibile din recuzita echipei artistului.

„În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului. Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISUBIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfășurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, au transmis autoritățile.

În paralel, echipajele medicale și de urgență mobilizate la Arena Națională au intervenit în 15 situații medicale, fără ca vreuna dintre persoane să necesite transport la spital.

Cele mai frecvente probleme semnalate au fost lipotimiile, excoriațiile și durerile sau traumatismele la nivelul membrelor inferioare.

Pentru desfășurarea concertului, în interiorul stadionului au fost amplasate echipaje medicale SMURD și autospeciale de stingere, poziționate în zonele de acces și evacuare, în apropierea scenei și în sectoarele de tribune.

