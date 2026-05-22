Explozie pe piața de cazare din București înainte de concertul lui Max Korzh: mii de turiști străini și prețuri în creștere

Concertul artistului belarus Max Korzh, programat sâmbătă seară pe Arena Națională, generează o cerere masivă de cazare în Capitală, cu un impact vizibil asupra prețurilor din hoteluri și apartamente în regim hotelier, în contextul unui aflux estimat de zeci de mii de fani străini.
sursă foto: Max Korzh
22 mai 2026, 06:27
Organizatorii și autoritățile estimează prezența a peste 40.000 de spectatori din străinătate la evenimentul cântărețului Max Korzh, ceea ce ar putea transforma show-ul într-unul dintre cele mai mari evenimente de turism din România din 2026.

Pe platformele de rezervări, mai multe unități de cazare din București au raportat ocupare aproape completă pentru weekendul evenimentului. Iar prețurile au crescut semnificativ față de o perioadă obișnuită, dublându-se sau chiar triplându-se.

Fenomenul este amplificat de faptul că o mare parte dintre participanți vin din alte țări europene, inclusiv din Europa de Est.

În paralel, pe rețelele de socializare au apărut numeroase reacții negative ale utilizatorilor.

Fotbalul, afectat de concertul Max Korzh

Impactul concertului Max Korzh s-a extins și asupra sportului. Jandarmeria Capitalei a solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) să nu programeze niciun meci în București sâmbătă, ziua concertului, din motive de siguranță și capacitate operațională.

În weekendul respectiv sunt programate meciuri din ultima etapă a play-off-ului din Superliga. Astfel, LPF a reprogramat partida Rapid București – Universitatea Craiova pentru luni, de la ora 20:30.

De asemenea, semifinala barajului pentru Conference League, FCSB – FC Botoșani, a fost programată pentru duminică, de la ora 20:30.

