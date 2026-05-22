Congresul SUA reia propunerea de eliminare a schimbării orei de două ori pe an

O comisie din Camera Reprezentanților a SUA a aprobat joi un proiect de lege care ar menține permanent ora de vară, readucând în discuție o idee susținută de mulți americani, dar care a eșuat de mai multe ori în Congres.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
22 mai 2026, 05:06, Știri externe
Comisia pentru Energie și Comerț a votat cu 48 la 1 în favoarea Sunshine Protection Act, proiect ce ar putea fi inclus într-o lege mai amplă privind transporturile din SUA.

Susținătorii măsurii spun că schimbarea orei de două ori pe an afectează somnul, crește riscul accidentelor rutiere și al incidentelor la locul de muncă. În opinia lor, mai multă lumină seara, inclusiv iarna, ar avea și efecte economice pozitive.

Trump salută decizia

Președintele Donald Trump a salutat votul și a afirmat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că este timpul ca americanii să nu mai treacă prin această „schimbare absurdă” de două ori pe an. „A venit momentul ca oamenii să nu mai fie preocupați de ceas”, a mai spus Trump.

Proiectul mai are însă un drum lung până să devină lege. Acesta trebuie aprobat de plenul Camerei Reprezentanților și apoi analizat de Senat, unde există deja opoziție.

Senatorul republican Tom Cotton a criticat propunerea, avertizând că ora de vară permanentă ar însemna răsărituri foarte târzii în timpul iernii. Totodată, ar face ca mulți copii să plece la școală pe întuneric.

Inițiativa este promovată din 2018 de congresmanul Vern Buchanan și este populară în state precum Florida, unde serile mai lungi sunt considerate benefice pentru sport și activitățile în aer liber.

O măsură similară a trecut în unanimitate de Senat în 2022, însă nu a mai fost votată în Camera Reprezentanților.

Ora de vară este folosită în aproape toate statele americane din anii 1960. SUA a încercat și în trecut să o păstreze tot anul, inclusiv în 1974, pentru a reduce consumul de energie, însă experimentul a fost abandonat după câteva luni din cauza nemulțumirilor publice.

