SpaceX amână lansarea mult așteptată a rachetei Starship, un nou test este programat vineri noapte

SpaceX a amânat joi noapte lansarea rachetei sale gigant Starship, în cadrul unui zbor de test mult așteptat, după o tentativă marcată de mai multe întreruperi și reluări ale numărătorii inverse, a anunțat compania lui Elon Musk.
sursă foto: Jennifer Briggs/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
22 mai 2026, 03:52, Știri externe
Compania a precizat că o nouă încercare de lansare a rachetei Starship este planificată pentru vineri. Lansarea programată în noaptea de joi spre vineri a fost amânată după ce inginerii nu au reușit să rezolve la timp unele probleme tehnice apărute în ultimul moment.

„Învățăm foarte multe despre aceste sisteme, dar pur și simplu nu reușim să rezolvăm toate aceste probleme în ultimele secunde înainte de lansare”, a declarat purtătorul de cuvânt al SpaceX, Dan Huot, în timpul unei transmisiuni online a tentativei de lansare.

Zborul, al 12-lea test al programului Starship, are loc într-un moment strategic pentru companie, care a anunțat că se pregătește de listarea la bursă. Racheta este destinată să joace un rol central în viitoarele misiuni lunare ale NASA.

Racheta, înaltă de 124 de metri, urma să transporte sateliți Starlink experimentali. Urma să amerizeze în Oceanul Indian, după un zbor suborbital de aproximativ 65 de minute.

Testele anterioare ale programului au avut rezultate mixte. Unele s-au încheiat cu explozii spectaculoase. Altele au adus progrese importante în dezvoltarea sistemelor de zbor și recuperare.

Programul Starship este considerat esențial pentru viitoarele misiuni ale NASA către Lună. Mai ales în contextul competiției tot mai intense cu China din sectorul spațial.

