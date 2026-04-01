Misiune istorică. Unde poate fi urmărită în direct lansarea către Lună a navetei cu echipaj uman

Fereastra de lansare a misiunii Artemis II se va deschide miercuri la ora 18:24 din Florida, SUA (joi, ora 1.24, ora României) și va ține două ore. Misiunea Artemis II a NASA este pregătită să ducă patru astronauți într-un zbor spațial record în jurul Lunii. Dacă totul va merge potrivit planului, oamenii vor ajunge în spațiu mai departe ca niciodată în timpul unui zbor de 10 zile în jurul Lunii.

Este o misiune istorică. Se estimează că 400.000 de oameni vor asista la lansare din preajma Centrului Spațial Kennedy. De asemenea, NASA va transmite lansarea în direct, prin intermediul conturilor oficiale ale agenției spațiale pe YouTube, X, Facebook și Twitch. Transmisiunea în direct va fi disponibilă și pe serviciul gratuit de streaming al NASA, NASA+, precum și pe alte servicii de streaming cunoscute.

Totuși, nu există nicio garanție că Artemis II va fi lansată conform programului Zborurile spațiale sunt un proces delicat și pot fi anulate chiar și în ultimele secunde din cauza unor probleme tehnice sau a vremii.

Artemis și Apollo

NASA se pregătește să trimită din nou astronauți în apropierea Lunii, pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Misiunea Artemis II marchează începutul unei noi etape a explorării spațiale, iar comparațiile cu celebrul program Apollo, care a dus primii oameni pe Lună în 1969, sunt inevitabile,

Spre deosebire de programul Apollo, echipajul Artemis are o diversitate mai mare. Misiunea include o femeie, un astronaut de culoare și un astronaut canadian. Se marchează astfel o schimbare simbolică față de primele misiuni lunare din anii ’60 și ’70. Astronauții vor zbura la bordul capsulei Orion, lansată cu noua rachetă Space Launch System (SLS). Nava va parcurge o traiectorie în jurul Lunii și se va întoarce pe Pământ folosind gravitația Lunii și a Pământului într-un traseu numit „free-return”.