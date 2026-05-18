Prima pagină » Comunicate » „Myrtias”, un roman despre întoarcerea acasă a unui general al lui Alexandru Macedon, semnat de Rodica Fuicu

„Myrtias”, un roman despre întoarcerea acasă a unui general al lui Alexandru Macedon, semnat de Rodica Fuicu

Romanul „Myrtias", scris de Rodica Fuicu, a fost lansat ieri, alături de cititori. Cartea îl urmărește pe Myrtias, general în armata lui Alexandru Macedon, care, după nouă ani petrecuți în campaniile de cucerire, primește permisiunea să se întoarcă la familia sa din Pireu. Drumul spre casă este presărat cu aventuri, însă adevărata încercare îl așteaptă la sosire: soția și tatăl său au murit, iar copiii pe care i-a lăsat în urmă au devenit între timp adolescenți. Myrtias își reconstruiește, pas cu pas, o viață liniștită și se recăsătorește cu o femeie mult mai tânără decât el.
„Myrtias
Mediafax
18 mai 2026, 17:11, Comunicate
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cartea cuprinde o galerie largă de personaje. În jurul lui Myrtias se țes destinele unor oameni simpli din Pireu, ale unor figuri de seamă ale vremii și ale sclavilor casei. Familia regăsită îi pune întrebări la care nouă ani de campanie nu îl pregătiseră: cum te redescoperi ca tată pentru niște copii deveniți adolescenți, cum să te apropii de o femeie pe care abia o cunoști, cum încetinești după ce ai trăit aproape un deceniu în ritm de marș. Lumea războiului face loc unei lumi a relațiilor de zi cu zi.

Am simțit că există în mine un preaplin de bucurie pe care trebuia să-l împărtășesc cu cititorii. Voiam să zugrăvesc o clipă suspendată în timp din frumusețea Greciei antice, având în fața ochilor marea, pietrele străvechi, cerul nesfârșit și soarele veșnic al acestei țări binecuvântate de zei„, mărturisește autoarea Rodica Fuicu.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
Gandul
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avertismentul lui Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, pentru viitorul Guvern: „Trebuie să existe luciditate și responsabilitate, trezire măcar în acest ceas târziu”
Libertatea
Rareș Cojoc rupe tăcerea după divorțul de Andreea Popescu. De ce s-au despărțit: „Nu s-a terminat din cauza mea”
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia