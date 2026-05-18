„Myrtias”, un roman despre întoarcerea acasă a unui general al lui Alexandru Macedon, semnat de Rodica Fuicu

Cartea cuprinde o galerie largă de personaje. În jurul lui Myrtias se țes destinele unor oameni simpli din Pireu, ale unor figuri de seamă ale vremii și ale sclavilor casei. Familia regăsită îi pune întrebări la care nouă ani de campanie nu îl pregătiseră: cum te redescoperi ca tată pentru niște copii deveniți adolescenți, cum să te apropii de o femeie pe care abia o cunoști, cum încetinești după ce ai trăit aproape un deceniu în ritm de marș. Lumea războiului face loc unei lumi a relațiilor de zi cu zi.

„Am simțit că există în mine un preaplin de bucurie pe care trebuia să-l împărtășesc cu cititorii. Voiam să zugrăvesc o clipă suspendată în timp din frumusețea Greciei antice, având în fața ochilor marea, pietrele străvechi, cerul nesfârșit și soarele veșnic al acestei țări binecuvântate de zei„, mărturisește autoarea Rodica Fuicu.

