Investa Imobiliare, desemnată „Agenția nouă a anului 2025 în România” la gala Imobiliare.ro Awards

Agenția imobiliară Investa Imobiliare din Cluj-Napoca a primit distincția „Agenția nouă a anului 2025 în România" în cadrul galei Imobiliare.ro Awards 2026, desfășurată pe 13 mai la Hotel Radisson Blu din București.
Mediafax
18 mai 2026, 17:25
Evenimentul, ajuns la ediția a XI-a, este una dintre cele mai importante competiții dedicate industriei de real estate din România. A fost organizat în parteneriat cu BCR, CRM REBS și Imobiliare.ro Finance, iar ceremonia a fost moderată de Oana Zamfir.

Candidaturile agențiilor au fost evaluate de un juriu independent format din David Grigorescu (Zoom City), Dan Matei Șucu (Redport), Dumitru Sârbu (CRM REBS), Costin Voicu și Răzvan Ionescu (Imobiliare.ro). La categoria „Agenția nouă a anului 2025 în România” au fost nominalizate cinci agenții: MLC Real Estate, Investa Imobiliare, Maison Iko, eXp România și Domuss Real Estate.

Investa Imobiliare a fost fondată de Cătălin Lupoian, broker cu o experiență de peste 12 ani în domeniu, deținător al acreditărilor internaționale SRS (Specialist în Reprezentarea Vânzătorului), ABR (Specialist în Reprezentarea Cumpărătorului) și RENE (Expert Negociator în Imobiliare), și membru APAIR. În 2021, Cătălin Lupoian a fost desemnat Brokerul imobiliar al anului de către Imobiliare.ro.

