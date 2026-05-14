North Bucharest Investments, desemnată Agenția Anului în România la Gala Imobiliare.ro

North Bucharest Investments a fost desemnată Agenția Anului 2025 în România în cadrul Imobiliare.ro Awards, una dintre cele mai relevante competiții dedicate industriei de real estate. Evenimentul a avut loc la Radisson Blu Hotel Bucharest, reunind principalii jucători din piață: agenții, dezvoltatori și profesioniști care contribuie activ la evoluția sectorului imobiliar. Distincția confirmă poziționarea North Bucharest Investments ca un reper de performanță într-un sector dinamic, unde rezultatele relevante sunt construite prin consistență, standarde clare și capacitate de execuție. Premiul reflectă nu doar performanțele din ultimul an, ci și modul în care compania a reușit să transforme insight-urile de piață în rezultate sustenabile, pe termen lung.
Mediafax
14 mai 2026, 20:25, Comunicate
Ajunsă la cea de-a 11-a ediție, gala Imobiliare.ro Awards a adus în prim-plan cele mai performante companii și profesioniști ai industriei, într-un format competitiv jurizat de două paneluri independente. Finaliștii au fost selectați pe baza unor criterii riguroase, iar câștigătorii au fost anunțați în cadrul evenimentului din 13 mai 2026, moderat de Oana Zamfir.

Pentru North Bucharest Investments, această recunoaștere marchează consolidarea unei direcții strategice bazate pe disciplină operațională, claritate în decizii și o abordare orientată către rezultate măsurabile. Într-un context competitiv, diferența este dată de capacitatea de a livra constant valoare pentru clienți și parteneri, menținând în același timp un standard ridicat de profesionalism.

