SEC Technologies și MATE-FIN prezintă detectorul chimic activ stand-off Falcon 4G la BSDA 2026

SEC Technologies, împreună cu partenerul său din România, MATE-FIN, participă în aceste zile la BSDA 2026 – Black Sea Defense, Aerospace and Security, desfășurat la ROMAERO, București, în perioada 13–15 mai 2026. Compania prezintă detectorul său activ stand-off cu rază lungă de acțiune pentru detectarea amenințărilor chimice, conceput pentru domeniile apărării, protecției CBRN*, intervenției în situații de urgență și securității infrastructurilor critice.

Participarea la BSDA 2026 evidențiază nevoia tot mai mare de tehnologii CBRN capabile să furnizeze informații rapide, fiabile și acționabile în scenarii complexe de securitate. Într-un mediu operațional în care amenințările chimice, accidentele industriale și riscurile hibride necesită evaluare rapidă, capacitatea de a detecta substanțe periculoase de la o distanță sigură devine esențială pentru protejarea personalului și sprijinirea factorilor de decizie din teren.

Soluțiile SEC Technologies sunt deja disponibile în România, cu disponibilitate completă la nivel local și suport asigurat prin parteneriatul cu MATE-FIN.

