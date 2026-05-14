S. Carfil SA, MATE-FIN și Alford Technologies semnează un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea de capabilități specializate în România

Parteneriatul vizează integrarea expertizei internaționale în domeniile EOD*, breaching** și al explozibililor de mare putere, în cadrul Centrului de Excelență al S. Carfil SA și dezvoltarea unor capabilități locale în domenii relevante pentru apărare, siguranță și intervenții specializate, inclusiv în domeniul demilitarizării, prin folosirea unor tehnologii ”curate”, respectiv al reconstrucției post-conflict.
Mediafax
14 mai 2026, 18:03, Comunicate
Carfil SA, MATE-FIN și compania britanică Alford Technologies au semnat ieri, 13 mai 2026, în cadrul BSDA 2026 – Black Sea Defense, Aerospace and Security, un Memorandum de Înțelegere care creează cadrul pentru o cooperare strategică în domenii specializate cu relevanță pentru apărare, siguranță și intervenții tehnice.

Evenimentul a avut loc în cadrul standului CN ROMARM SA, în prezența reprezentanților celor trei organizații semnatare: Fiz. Mircea Petru Tanțău, director general al S. Carfil SA, Ioan Vrânceanu, președinte MATE-FIN, și Roland Alford, președintele Alford Technologies.

Memorandumul stabilește premisele pentru integrarea expertizei Alford Technologies în cadrul Centrului de Excelență al S. Carfil SA, cu accent pe domenii precum EOD – Explosive Ordnance Disposal, breaching și al explozibililor de mare putere, precum și pentru dezvoltarea, în România, a unor capabilități industriale de specialitate, în condiții de siguranță, conformitate și responsabilitate.

