S. Carfil SA, MATE-FIN și Alford Technologies semnează un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea de capabilități specializate în România

Carfil SA, MATE-FIN și compania britanică Alford Technologies au semnat ieri, 13 mai 2026, în cadrul BSDA 2026 – Black Sea Defense, Aerospace and Security, un Memorandum de Înțelegere care creează cadrul pentru o cooperare strategică în domenii specializate cu relevanță pentru apărare, siguranță și intervenții tehnice.

Evenimentul a avut loc în cadrul standului CN ROMARM SA, în prezența reprezentanților celor trei organizații semnatare: Fiz. Mircea Petru Tanțău, director general al S. Carfil SA, Ioan Vrânceanu, președinte MATE-FIN, și Roland Alford, președintele Alford Technologies.

Memorandumul stabilește premisele pentru integrarea expertizei Alford Technologies în cadrul Centrului de Excelență al S. Carfil SA, cu accent pe domenii precum EOD – Explosive Ordnance Disposal, breaching și al explozibililor de mare putere, precum și pentru dezvoltarea, în România, a unor capabilități industriale de specialitate, în condiții de siguranță, conformitate și responsabilitate.

