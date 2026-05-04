Prima pagină » Social » Apartamentele se scumpesc mai repede decât casele | Ce ne spune raportul REMAX despre piața imobiliară europeană în 2025

Apartamentele se scumpesc mai repede decât casele | Ce ne spune raportul REMAX despre piața imobiliară europeană în 2025

România vinde locuințe mai repede decât Germania, Spania sau Italia. Într-un an în care piața imobiliară europeană a fost dominată de presiuni asupra accesibilității și ofertă tot mai rară, acesta e unul dintre puținele motive de optimism din raportul anual REMAX Europe.
Apartamentele se scumpesc mai repede decât casele | Ce ne spune raportul REMAX despre piața imobiliară europeană în 2025
Sursa: Facebook
Luiza Moldovan
04 mai 2026, 12:22, Social

Un raport publicat de REMAX Europe, franciza nr. 1 în real-estate la nivel global, și bazat pe date din 11 piețe rezidențiale, conturează un an 2025 în care accesibilitatea a dictat alegerile cumpărătorilor, chiriile din România s-au temperat, iar proprietățile se vând la noi mai repede ca în Germania sau Spania.

Apartamentele au bătut casele

Cea mai clară tendință a anului 2025 la nivel european: apartamentele s-au scumpit mai mult decât casele, aproape peste tot.

Explicația e simplă – cumpărătorii au rămas activi, dar cu buzunare mai atente, și au ales segmentele mai accesibile.

Portugalia a înregistrat cel mai mare salt, cu prețuri în creștere de 17% față de 2024, apartamentele urcând chiar cu 20%.

Spania a urmat cu +10% general și +15% pentru apartamente. Cehia +12%, Slovacia +7%, Germania +4%, Italia +3%.

Singura care a mers pe dos a fost Turcia, cu o scădere de 9%, din cauza politicii monetare extrem de restrictive.

Chiriile din România s-au calmat

Spre deosebire de majoritatea țărilor europene – unde chiriile au continuat să crească, cu Spania în frunte (+9%) -, România a intrat într-o fază de corecție.

Chiriile nu au mai crescut în 2025, ci s-au ajustat față de anii anteriori.

„Chiriașii sunt mult mai selectivi și mai dispuși să negocieze decât în anii anteriori”, spune Răzvan Cuc, președintele RE/MAX România.

Proprietățile bine poziționate se închiriază în continuare fără probleme — cele supraevaluate întâmpină tot mai multă rezistență.

Pentru investitori, randamentele rămân totuși atractive: între 4% în Cluj-Napoca și 6% în București, comparabile sau superioare depozitelor bancare.

România vinde mai repede ca jumătate din Europa

Un indicator mai puțin discutat, dar relevant: cât stă o proprietate pe piață înainte să se vândă.

În România, media e de 60–90 de zile – mai bine decât Germania (97 zile), Bulgaria (96 zile), Spania (148 zile), Austria (180 zile) sau Italia (240 zile).

Ce urmează în 2026

Raportul nu anunță o criză, ci o ajustare. Oferta de locuințe noi rămâne insuficientă, mai ales în orașele mari, iar prețul mediu în România a ajuns la aproximativ 2.000 €/mp în 2025 – cu 14% mai mult față de 2024.

Pentru 2026, RE/MAX estimează o creștere de 3-5% în scenariul de bază, cu un potențial de 5 -7% dacă condițiile rămân favorabile.

Comparativ cu Parisul sau Londra, unde un metru pătrat costă echivalentul a până la 10 salarii medii lunare, România rămâne – la 1,8 salarii pe metru pătrat – una dintre piețele cele mai accesibile din Europa.

Despre REMAX

REMAX este cel mai puternic brand național în imobiliare, cu peste 65 de francize și peste 750 de membri.

REMAX a fost înființat în 1973 în Denver, iar astăzi are 140.000 de agenți afiliați, în 8.300 de birouri din 110 țări.

În Europa, RE/MAX este prezent în 40 de țări.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor