Apartamentele se scumpesc mai repede decât casele | Ce ne spune raportul REMAX despre piața imobiliară europeană în 2025

Un raport publicat de REMAX Europe, franciza nr. 1 în real-estate la nivel global, și bazat pe date din 11 piețe rezidențiale, conturează un an 2025 în care accesibilitatea a dictat alegerile cumpărătorilor, chiriile din România s-au temperat, iar proprietățile se vând la noi mai repede ca în Germania sau Spania.

Apartamentele au bătut casele

Cea mai clară tendință a anului 2025 la nivel european: apartamentele s-au scumpit mai mult decât casele, aproape peste tot.

Explicația e simplă – cumpărătorii au rămas activi, dar cu buzunare mai atente, și au ales segmentele mai accesibile.

Portugalia a înregistrat cel mai mare salt, cu prețuri în creștere de 17% față de 2024, apartamentele urcând chiar cu 20%.

Spania a urmat cu +10% general și +15% pentru apartamente. Cehia +12%, Slovacia +7%, Germania +4%, Italia +3%.

Singura care a mers pe dos a fost Turcia, cu o scădere de 9%, din cauza politicii monetare extrem de restrictive.

Chiriile din România s-au calmat

Spre deosebire de majoritatea țărilor europene – unde chiriile au continuat să crească, cu Spania în frunte (+9%) -, România a intrat într-o fază de corecție.

Chiriile nu au mai crescut în 2025, ci s-au ajustat față de anii anteriori.

„Chiriașii sunt mult mai selectivi și mai dispuși să negocieze decât în anii anteriori”, spune Răzvan Cuc, președintele RE/MAX România.

Proprietățile bine poziționate se închiriază în continuare fără probleme — cele supraevaluate întâmpină tot mai multă rezistență.

Pentru investitori, randamentele rămân totuși atractive: între 4% în Cluj-Napoca și 6% în București, comparabile sau superioare depozitelor bancare.

România vinde mai repede ca jumătate din Europa

Un indicator mai puțin discutat, dar relevant: cât stă o proprietate pe piață înainte să se vândă.

În România, media e de 60–90 de zile – mai bine decât Germania (97 zile), Bulgaria (96 zile), Spania (148 zile), Austria (180 zile) sau Italia (240 zile).

Ce urmează în 2026

Raportul nu anunță o criză, ci o ajustare. Oferta de locuințe noi rămâne insuficientă, mai ales în orașele mari, iar prețul mediu în România a ajuns la aproximativ 2.000 €/mp în 2025 – cu 14% mai mult față de 2024.

Pentru 2026, RE/MAX estimează o creștere de 3-5% în scenariul de bază, cu un potențial de 5 -7% dacă condițiile rămân favorabile.

Comparativ cu Parisul sau Londra, unde un metru pătrat costă echivalentul a până la 10 salarii medii lunare, România rămâne – la 1,8 salarii pe metru pătrat – una dintre piețele cele mai accesibile din Europa.

