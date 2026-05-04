Tulcea. Conflict între un angajator și o angajată, cercetat pentru posibilă lipsire de libertate

Potrivit datelor comunicate de jandarmii din Tulcea, incidentul a avut loc în 30 aprilie, în jurul orei 10:00. Bărbatul a solicitat intervenția jandarmilor în urma unei dispute cu salariata. Din primele verificări a reieșit că neînțelegerile au pornit de la o sumă de bani pe care femeia susținea că trebuie să o primească.

Discuțiile dintre cei doi au degenerat rapid, fiind adresate expresii jignitoare de ambele părți.

Administratorul a reclamat că angajata ar fi încercat să sustragă documente din incinta magazinului. Femeia a susținut că i-ar fi fost blocată o ușă pentru a nu putea părăsi spațiul.

Jandarmii au intervenit pentru calmarea situației și au întocmit documentele necesare sesizării organelor de cercetare penală.

Ancheta vizează stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.